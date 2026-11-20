திணறல் கண்மாய்களை கண்காணிக்க முடியாமல் நீர் வளத்துறையினர் அத்துமீறும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் மாசடையும் நீர்நிலைகள்
திணறல் கண்மாய்களை கண்காணிக்க முடியாமல் நீர் வளத்துறையினர் அத்துமீறும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் மாசடையும் நீர்நிலைகள்
UPDATED : நவ 20, 2026 05:18 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:18 PM
ராஜபாளையம்: நிலத்தடி நீர், விவசாய பயன்பாட்டிற்கு ஆதாரமாக உள்ள கண்மாய்களில் கழிவுகள் கலப்பது உள்ளிட்ட அத்துமீறல்களை கண்காணித்து தடுக்க வேண்டிய நீர்வளத்துறையினர் பணியாளர் பற்றாக்குறையால் கட்டுப்படுத்த திணறி வருகின்றனர்.
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ராஜபாளையம் தாலுகாவில் 101 , ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் 89, சிவகாசி 55, சாத்துார் 41, விரு 29, அருப்புக்கோட்டை 103 காரியாபட்டி 151, திருச்சுழி 329, வெம்பக்கோட்டை 33, வத்திராயிருப்பு 66 என மொத்தம் 997 கண்மாய்கள் உள்ளன.
இதில் 290 பெரிய கண்மாய்கள் நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டிலும், 707 சிறிய கண்மாய்கள் உள்ளாட்சி பராமரிப்பின் கீழ் உள்ளது. இதன் மூலம் 61 ஆயிரம் ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்களும், இதில் 13 சதவீதம் நன்செய் நிலமும் 87 சதவீதம் புன்செய் நிலமாகும். இவற்றில் 57 சதவீத நிலங்கள் கிணற்று பாசனம் மூலமும், 43 சதவீதம் கண்மாய் பாசனம் நடைபெறுகிறது.
பெரும்பாலான கண்மாய்கள் குடியிருப்பு அருகே அமைந்துள்ளது. உள்ளாட்சி நிர்வாகங்கள் தங்கள் எல்லைக்குட்பட்ட நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கண்மாய்களில் தங்கள் பகுதி திட, திரவ கழிவுகளை வெளியேற்றும் சுலப வழியாக பயன் படுத்துகின்றனர்.
கிராமப்பகுதிகளில் உள்ள கண்மாய்களில் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சார்பில் நெல் உலர் களங்கள், சுகாதார வளாகங்கள், மயானங்கள், பல்வேறு கட்டடங்கள் கட்டியும் பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் கொட்டி கழிவு நீரை நேரடியாக கலந்து ஆக்கிரமித்துள்ளன.
இதனால் கண்மாய்களில் நீர் தேக்கும் கொள்ளளவு குறைந்து பாசனம் தடைபடுவதுடன் நிலத்தடி நீர் மாசு அதிகரிக்கிறது. இவற்றை கண்காணிக்க வேண்டிய நீர்வளத்துறையில் உதவி பொறியாளர் பணியிடங்களும், களப்பணியாற்றும் வகையில் ஆய்வாளர், பாசன உதவியாளர், கரைகாவலர் பணியமர்த்தப் பட்டுள்ளனர். இவற்றில் ஏராளமான பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன.
நீர்நிலை புறம்போக்குகளை அடையாளம் காண்பது, ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற நோட்டீஸ் வழங்குவது என பல்வேறு ஆய்வாளர்கள் கண்காணிக்கின்றனர்.
மதகு திறப்பு, கரைகளை கண்காணிப்பது கரை காவலர்கள். இதில் 80 சதவீதம் களப்பணியாளர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. போதிய பணியாளர்கள் இல்லாததால் ஆக்கிரமிப்பு நடக்கும் போது கண்காணித்து தடுக்க முடியாமல் நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் திணறி வருகின்றனர்.
எனவே விவசாயத்திற்கும், குடிநீருக்கும் ஆதாரமாக உள்ள பெரிய கண்மாய்களை காக்க நீர்வளத்துறையில் காலி பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.