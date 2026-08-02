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﻿ சாஸ்தா கோயில் ஆற்றில் நீர்வரத்து --சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி

﻿ சாஸ்தா கோயில் ஆற்றில் நீர்வரத்து --சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி

ADDED : ஆக 02, 2026 01:14 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:14 AM

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ராஜபாளையம்: ராஜபாளையம் அருகே இரண்டு மாதத்திற்கு பின் பெய்த மழையில் சாஸ்தா கோயில் ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்ததால் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.

சேத்துார் அடுத்த தேவதானம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரம் 10 கி.மீ தொலைவில் சாஸ்தா கோயில் அருவி உள்ளது. வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் வார விடுமுறை நாட்களில் மட்டும் அனுமதிக்கப்படும் இங்கு இரண்டு வேன் மூலம் நபருக்கு ரூ.40 நுழைவு கட்டணம் செலுத்தி அழைத்துச் செல்லப்பட்டு மீண்டும் கொண்டு வந்து விடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு ஏற்பட்ட கடும் வறட்சியால் ஆறு வறண்டு காணப்பட்டதுடன் விடுமுறை காலங்களில் மாணவர்கள் சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம் அடைந்து திரும்பினர். நேற்று முன்தினம் இரவு முதல் அதிகாலை வரை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை தேவதானம் மலையடிவார நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்த மழை காரணமாக ஆற்றில் நீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளது. வறட்சியால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு, கால்நடைகளுக்கும் தண்ணீருக்கு பிரச் னை இருந்த நிலையில் 2 மாதத்திற்கு பின் பெய்த திடீர் மழையால் சாஸ்தா கோயில் நீர் தேக்கத்திற்கும் நீர்வரத்து அதிகரித்து விவசாயிகள், சுற்றுலா பயணிகள் உள்ளிட்ட மக்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.

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