மழையால் மூன்றாவது நாளாக அணைகளின் நீர்மட்டம் உயர்வு
மழையால் மூன்றாவது நாளாக அணைகளின் நீர்மட்டம் உயர்வு
UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 04:54 PM
வத்திராயிருப்பு: வத்திராயிருப்பு பிளவக்கல் அணை நீர்பிடிப்பு பகுதியில் மழை பெய்து வருவதால் மூன்றாவது நாளாக அணைகளின் நீர்மட்டம் உயர்ந்துள்ளது.
நேற்று முன்தினம் காலை நிலவரப்படி பெரியாறு அணையில் 25.59 அடி உயரம் தண்ணீர் இருந்தநிலையில் இரவில் 40.8 மி.மீ. மழைபெய்து, அணைக்கு வினாடிக்கு 90:13 கன அடி தண்ணீர் வரத்து ஏற்பட்டு, அணையின் நீர்மட்டம் 27.72 அடியாக உயர்ந்தது.
கோவிலாறு அணையில் 12.80 அடி உயரத்திற்கு நீர் மட்டம் இருந்த நிலையில், 36.8 மி.மீ. மழை பெய்து, அணைக்கு வினாடிக்கு 10:50 கன அடி தண்ணீர் வரத்து ஏற்பட்டு, அணையின் நீர்மட்டம் 13.62 ஆக உயர்ந்தது.
மூன்றாவது நாளாக அணைகளின் நீர்மட்டம் உயர்ந்துள்ளதால் வத்திராயிருப்பு விவசாயிகள் நிம்மதி அடைந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் நேற்று காலை நிலவரப்படி வத்திராயிருப்பில் 40.4 மி.மீ, ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரில் 40 மி.மீ. மழை பதிவானது.