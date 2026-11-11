மீண்டும் தொடரும் மழையால் அணைகளுக்கு தண்ணீர் வரத்து
மீண்டும் தொடரும் மழையால் அணைகளுக்கு தண்ணீர் வரத்து
UPDATED : நவ 10, 2026 07:27 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:24 PM
வத்திராயிருப்பு: வத்திராயிருப்பு தாலுகாவில் மீண்டும் தொடரும் மழையால் பிளவக்கல் பெரியாறு கோவிலாறு அணைகளுக்கு தண்ணீர் வரத்து ஏற்பட்டு வருகிறது.
கடந்த சில மாதங்களாக போதிய மழை இல்லாமல் அணையின் நீர்மட்டம் குறைந்து காணப்பட்ட நிலையில், அக்டோபர் மாதம் பெய்த மழையால் தண்ணீர் வரத்து ஏற்பட்டது. இதனால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
ஆனால், கடந்த ஒரு வாரமாக மழை இல்லாமல் அணையின் நீர்மட்டம் உயராமல் இருந்தது.
இந்நிலையில் தீபாவளிக்கு முதல் நாள் முதல் நேற்று வரை பெய்த மழையால் அணைகளுக்கு தண்ணீர் வரத்து மீண்டும் ஏற்பட்டது.
நேற்று காலை நிலவரப்படி பெரியாறு அணையில் 20.4 மி.மீ மழை பெய்து அணைக்கு 21.38 கன அடி தண்ணீர் வரத்து ஏற்பட்டது. இதேபோல் கோவிலாறு அணையில் 17.2 மி.மீ. மழை பெய்து குறைந்த அளவு தண்ணீர் வரத்து ஏற்பட்டது.
தொடர்ந்து மழை பெய்து அணைகள் நிரம்ப வேண்டுமென விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.