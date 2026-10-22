வெம்பக்கோட்டை அணையை சீரமைக்க ரூ. 25 கோடி ஒதுக்க நீர்வளத் துறையினர் பரிந்துரை
வெம்பக்கோட்டை அணையை சீரமைக்க ரூ. 25 கோடி ஒதுக்க நீர்வளத் துறையினர் பரிந்துரை
UPDATED : அக் 13, 2026 04:29 PM
ADDED : அக் 13, 2026 04:26 PM
சிவகாசி: வெம்பக்கோட்டை அணை முழுவதையும் சீரமைக்க ரூ.25 கோடி நிதி ஒதுக்க நீர்வளத் துறையினர் அரசுக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளனர்.
வெம்பக்கோட்டையில் வைப்பாற்றின் குறுக்கே 1986 ல் அணை கட்டப்பட்டது. 23 அடி உயரம் கொண்ட அணையில் 5 மதகுகள் உள்ளது. இந்த அணைக்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருந்து காயல்குடி, சீவலப்பேரி உள்ளிட்ட கிளை ஆறுகளில் இருந்து தண்ணீர் வருகின்றது. வெம்பக்கோட்டை, சூரார்பட்டி, கோட்டைப்பட்டி, கரிசல்குளம். சல்வார் பட்டி, ஏழாயிரம் பண்ணை, விஜய கரிசல்குளம் உட்பட 20 க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் 3300 ஹெக்டர் பாசன வசதி உடையது. இதனை நம்பி நெல், சோளம் உள்ளிட்ட பயிர்கள் பயிரிடுகின்றனர். மேலும் அணையில் இருந்து சிவகாசி மாநகராட்சிக்கு தினமும் 20 லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் கொண்டு செல்லப்பட்டு முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமாகவும் விளங்குகிறது. அணை கட்டப்பட்டு 40 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில் மதகுகள் சேதம் அடைந்துள்ளது.
சமீபத்தில் பருவ மழையை முன்னிட்டு அணையில் இருந்த தண்ணீர் முழுவதும் வெளியேற்றப்பட்டு மதகுகளை சரி செய்யும் பணி நடந்துள்ளது. அதே சமயத்தில் சேதமடைந்த மதகுகளை மட்டும் சரி செய்வதற்கு பதிலாக அணையில் முழுமையாக சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள நீர்வளத்துறை சார்பில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து அதிகாரிகள் கூறுகையில், அணையில் தற்காலிகமாக ஷட்டர் சரி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனைக்குட்டம் அணையை முழுமையாக சீரமைத்தது போலவே இங்கும் சீரமைக்க ரூ. 25 கோடி வரை ஒதுக்க அரசுக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது, என்றனர்.