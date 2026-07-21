/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ கொல்லம், குருவாயூர் ரயில்களில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை
கொல்லம், குருவாயூர் ரயில்களில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை
கொல்லம், குருவாயூர் ரயில்களில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை
ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:34 AM
அ நிறம் | அளவு
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்: கொல்லத்தில் இருந்து தினமும் மாலை 4:00 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், விருதுநகர், மதுரை வழியாக தாம்பரம் சென்றடையும்.குருவாயூரில் இருந்து தினமும் அதிகாலை 5:50 மணிக்கு புறப்படும் ரயில்,
இரவு 7:10 மணிக்கு மதுரை வந்தடையும். இந்த இரு ரயில்களிலும் அடிக்கடி தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது.. மதுரை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் மீண்டும் தண்ணீர் நிரப்பும் வரை பயணிகள் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது. எனவே இந்த தண்ணீர் பிரச்னையை ரயில்வே நிர்வாகம் சரிசெய்ய பயணிகள் வலியுறுத்தினர்.