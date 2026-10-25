வத்திராயிருப்பு பெரியகுளம் கண்மாய்க்கு நீர்வரத்து

UPDATED : அக் 24, 2026 04:35 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:32 PM
வத்திராயிருப்பு: வத்திராயிருப்பு பகுதியில் பெய்து வரும் தொடர்மழையால் பெரியகுளம் கண்மாய்க்கு தண்ணீர் வரத்து ஏற்பட துவங்கியுள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
வத்திராயிருப்பு தாலுகாவில் பெரியகுளம் கண்மாயை நம்பி பல நூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் விவசாயிகள் அதிகளவில் நெல் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர். கடந்த சில மாதங்களாக மழை இல்லாமல் கண்மாய் வறண்டு காணப்பட்டது.
சில நாட்களாக வத்திராயிருப்பு மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதி மற்றும் அடிவாரம், நகர் பகுதிகளில் மழை பெய்து வருவதால் பெரியகுளம் கண்மாய்க்கு நீர்வரத்து ஏற்பட துவங்கிள்ளது. இது விவசாயிகளுக்கு மகிழ்ச்சியை தந்துள்ளது.
நேற்று காலை நிலவரப்படி பெரியாறு அணையில் 19.6 மில்லி மீட்டர் மழை பதிவான நிலையில் அணையின் நீர்மட்டம் 34.45 அடியாக உயர்ந்தது.
கோவிலாறு அணையில் 30.6 மில்லி மீட்டர் மழை பதிவான நிலையில் அணையின் நீர்மட்டம் 18. 37 அடியாக உயர்ந்தது.