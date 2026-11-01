வீரசோழன் பஜாரில் ஆக்கிரமிப்பால் இடையூறு அகற்ற எதிர்பார்ப்பு
வீரசோழன் பஜாரில் ஆக்கிரமிப்பால் இடையூறு அகற்ற எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 31, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:44 PM
நரிக்குடி: வீரசோழனில் பஸ் ஸ்டாண்ட், பஜார், அபிராமம், மண்டல மாணிக்கம் செல்லும் ரோட்டில் ஆக்கிரமிப்பால் வாகனங்கள் செல்ல சிரமம் ஏற்படுகிறது. அகற்ற வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
நரிக்குடி வீரசோழனில் பஸ் ஸ்டாண்ட், பஜார், அபிராமம், மண்டல மாணிக்கம் செல்லும் ரோட்டில் ஏராளமான கடைகள் உள்ளன. ரோட்டை ஆக்கிரமித்து ஷெட் அமைத்துள்ளனர். அருகில் உள்ள கண்மாய் கரையிலும் ஆக்கிரமித்து கட்டடம் கட்டி கடைகள் வைத்துள்ளனர். சாலையோர கடைகள், தள்ளுவண்டிகள் வைத்து ஆக்கிரமித்துள்ளனர். கடைகளுக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்கள் கார், டூவீலர் உள்ளிட்ட வாகனங்களை ரோட்டில் நிறுத்துகின்றனர். இதனால் அந்த வழியில் போவோர் வருவோர் இடையூறால் அவதிப்படுகின்றனர். சில நேரங்களில் இரு வாகனங்கள் விலகிச் செல்ல மணிக் கணக்கில் ஆவதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர். ஆத்திர அவசரத்திற்கு கடந்து செல்ல முடியாமல் தவிக்கின்றனர். இதனை கருத்தில் கொண்டு ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.