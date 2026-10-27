எல்லை பகிரும் ஊராட்சிகளில் குப்பை நிலை என்ன அக். 1 முதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை
எல்லை பகிரும் ஊராட்சிகளில் குப்பை நிலை என்ன அக். 1 முதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை
ADDED : செப் 27, 2026 11:43 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அக். 1 முதல் மாநகராட்சி, நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகளில் நான்கு வகைகளாக குப்பை பிரிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் எல்லை பகிரும் ஊராட்சிகளில் குப்பை நிலை என்ன என்பதும், அவர்கள் எல்லை பகுதிகளில் குப்பை கொட்டுவதால் நகராட்சி பகுதிகளிலும் குப்பை பாயின்ட் அதிகரிக்கும் அபாயம் உள்ளது.
மாவட்டத்தில் 2024 டிச.ல் அனைத்து பி.டி.ஓ.,க்கள், பேரூராட்சி செயல் அலுவலர்கள், மாநகராட்சி, நகராட்சி கமிஷனர்களுக்கு காலநிலை மாற்றத்தில் திடக்கழிவு மேலாண்மையின் தாக்கம் என்ற தலைப்பில் பயிற்சி வகுப்பு நடந்தது.
இதில் காற்று மாசுபாடு, அது சார்ந்த நிலைகளில் உயிரிழக்கக் கூடியவர்களில் 65 வயதுக்கு கீழே மரணமடைக்கூடியவர்களின் எண்ணிக்கை 15 லட்சத்தை தொடுகிறது என்பது போன்ற விவரங்கள் விழிப்புணர்வாக வழங்கப்பட்டன. காற்று மாசுபாட்டின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய நரம்பு மண்டலம் சார்ந்த நோய்கள், பக்கவாதம், இதய நோய் உள்ளிட்டவற்றிற்கு ரோட்டோரங்களில் குப்பை எரிப்பது தான் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது என்றனர்.
இந்நிலையில் தற்போது மத்திய அரசின் உத்தரவில் அனைத்து மாநகராட்சி, நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மையை செயல்படுத்தும் வகையில் ஈரக் கழிவுகள், மக்காத குப்பை, சுகாதாரக் கழிவுகள் அதாவது குழந்தைகளுக்கான டயப்பர்கள், சானிட்டரி நாப்கின்கள், பேண்டேஜ்கள், வீட்டு உபயோக அபாயகரமான கழிவுகள் என நான்கு வகைகளாக பிரித்து தர அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகளில் மட்டுமே இது அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், ஊராட்சிகளில் எவ்வித அறிவிப்பும் இல்லை. அறிவித்தாலும், செயல்படுத்தும் அளவுக்கு ஊராட்சிகளில் துாய்மை பணியாளர்கள் இல்லை. இந்நிலையில் இந்த நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகளுடன் எல்லை பகிரும் ஊராட்சிகளின் எல்லைகளில் இன்றளவும் குப்பை கொட்டி காணப்படுவது வாடிக்கையாக உள்ளது.
இதனால் அக். 1 முதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை துவங்கினாலும் குப்பை எல்லை பகுதிகளில் மீண்டும் மீண்டும் கொட்டப்படுவது, நகராட்சி மக்களுக்கும் சோர்வை ஏற்படுத்தி குப்பை பிரித்து தர மறுக்க வைப்பதோடு, குப்பை பாயின்ட்டில் கொட்ட வழிவகுக்கும். மேலும் குப்பை பாயின்ட் அதிகரிக்கும் அபாயம் உள்ளது.