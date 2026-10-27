என்னாச்சு: நிலம் தேர்வு செய்தும் கிடப்பில் மினி ஸ்டேடியம்: பின் தங்கும் மாணவர்களின் விளையாட்டுத்திறன்
என்னாச்சு: நிலம் தேர்வு செய்தும் கிடப்பில் மினி ஸ்டேடியம்: பின் தங்கும் மாணவர்களின் விளையாட்டுத்திறன்
ADDED : செப் 27, 2026 11:43 PM
விருதுநகர்: மாவட்டத்தில் விளையாடுவதற்கு அரசு பள்ளிகளில் போதிய மைதான வசதி இல்லாததால் கிராமப்புற மாணவர்களின் விளையாட்டு ஆர்வம் பின் தங்கும் நிலை உள்ளது. முந்தைய தி.மு.க., அரசு அறிவித்த மினி ஸ்டேடியத்திற்கு இடம் பார்க்கப்பட்டதில் 3 பணிகளை தவிர மற்றவை அப்படியே கிடப்பில் போடப்பட்டு தற்போது கேள்விக்குறி ஆன நிலையில் உள்ளது.
மாவட்டத்தில் 624 நடுநிலை, உயர்நிலை, மேல்நிலைப்பள்ளிகள் உள்ளன. இவற்றில் 300க்கும் மேற்பட்ட அரசு பள்ளிகள் உள்ளன. அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் உள்ள மைதான வசதி கூட அரசு பள்ளிகளில் துளியும் இல்லை. பல அரசு பள்ளிகள் சுற்றுச்சுவர் வசதியின்றி தான் உள்ளன.
ஊரகப்பகுதிகளில் காலியிடங்கள் அதிகம் இருந்தாலும் பள்ளியை யொட்டி சிறிய அளவிலான பகுதியே இருக்கும். அங்கும் தடகள பயிற்சிக்கான எவ்வித உபகரணங்களும் இல்லை. ஒரு சில பள்ளிகளில் மாணவர்கள் நலன் கருதி பெற்றோர், ஆசிரியர் கழகம் மூலம் இது பள்ளிக்கு தேவையான விளையாட்டு உபகரணங்கள் வாங்குகின்றனர். ஆனால் இடம் தான் போதாத சூழலில் மாணவர்க ள் மிகுந்த சிரமப்படுகின்றனர்.
தி.மு.க., ஆட்சியில் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக, தற்போதைய எதிர்க்கட்சி தலைவரான உதயநிதி பொறுப்பேற்றதும் 173 தொகுதிகளில் மினி ஸ்டேடியம் அமைக்கப்படும் என்றார். விருதுநகர் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரையில் ஏற்கனவே உள்ள மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கம், சிவகாசி மினி ஸ்டேடியம் தவிர்த்து தி.மு.க., ஆட்சியில் அருப்புக்கோட்டை செட்டிக்குறிச்சி, காரியாபட்டி கல்குறிச்சியில் உள்ள ஜோகில்பட்டி, ராஜபாளையம் தென்றல் நகர் பகுதிகளில் மினி ஸ்டேடியம் கட்டப்பட்டு வருகிறது.
திருச்சுழி, சாத்துார், ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் ஆகிய 3 தொகுதிகளில் மினி ஸ்டேடியம் அமைக்க மாவட்ட விளையாட்டு துறை முயற்சித்து வருகிறது. இடம் தேர்வு செய்தும் இன்னும் பணிகள் துவங்காத நிலை உள்ளது. தற்போது இத்திட்டம் என்ன ஆனது என்று தெரியாத நிலை உள்ளது. இடம் உள்ளதால் அனைத்து தொகுதிகளிலும் விளையாட்டு மைதானங்கள் அமையும் போது மைதானங்கள் இல்லாத அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பயிற்சி பெற ஊன்று கோலாக இருக்கும்.
த.வெ.க., அரசு மைதானங்கள் தேவைப்படும் பள்ளிகளில் இடமிருந்தால் அதற்கான வசதியையும், முந்தைய ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்ட மினி ஸ்டேடியம் திட்டத்தில் நில எடுப்பு நடந்திருந்தால் அவற்றை முழுமைப்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.