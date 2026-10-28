கணவனை எரித்து கொன்ற மனைவி போலீசில் சரண்

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ADDED : அக் 27, 2026 05:55 PM
விருதுநகர்: விருதுநகரில் போதையில் பிரச்னை செய்த கணவர் சங்கர் குருவை 35, எரித்து கொன்ற மனைவி சங்கரேஸ்வரி 30, போலீசில் சரணடைந்தார். அவரிடம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
விருதுநகர் அல்லம்பட்டி வி.வி.ஆர்., காலனியைச் சேர்ந்த கூலி தொழிலாளி சங்கர் குரு. இவரது மனைவி சங்கரேஸ்வரி. இருவருக்கும் 11 ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணமாகி ஒரு மகள், மகன் உள்ளனர். சங்கர் குரு மது பழக்கத்திற்கு அடிமையானதால் குடும்பத்தில் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு 2022ல் இருவரும் விவகாரத்து பெற்றனர். அதன் பிறகு சமாதானம் பேசி இருவரும் ஒன்றாக வாழ்ந்து வந்தனர். ஆனால் சங்கர் குருவிற்கு வேறு ஒரு பெண்ணுடன் ஏற்பட்ட தொடர்பு காரணமாக குடும்பத்தில் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டது.
நேற்று மது போதையில் சங்கர் குரு, மனைவியிடம் பிரச்னை செய்தார். ஆத்திரமடைந்த சங்கரேஸ்வரி அதிகாலை 2:30 மணிக்கு கணவர் மீது மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீ வைத்தார். இதில் அவரது வீடும், பக்கத்து வீடும் தீப்பிடித்து எரிந்தது. தீயணைப்புத்துறையினர் தீயை அணைத்து சங்கர் குரு உடலை மீட்டனர். சங்கரேஸ்வரி போலீசில் சரணடைந்தார். கிழக்கு போலீசார் அவரிடம் விசாரிக்கின்றனர்.