மக்காச்சோள பயிர்களை சேதப்படுத்தும் காட்டு பன்றிகள் விவசாயிகள் வேதனை
மக்காச்சோள பயிர்களை சேதப்படுத்தும் காட்டு பன்றிகள் விவசாயிகள் வேதனை
UPDATED : நவ 20, 2026 04:54 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:52 PM
சிவகாசி: சிவகாசி பகுதியில் மக்காச்சோளம் பயிரில் பூவிடும் நேரத்தில் காட்டுப்பன்றிகள் சேதப்படுத்துவதால் விவசாயிகள் வேதனையில் உள்ளனர்.
சிவகாசி தாலுகாவில் இந்த ஆண்டு மழை தாமதமாக பெய்ததால் விவசாயிகள் செப். இறுதியில் தான் மக்காச்சோளம் நடவு செய்துள்ளனர். சிவகாசி தாலுகாவில் கடந்த ஆண்டு 2650 ஏக்கரில் மக்காச்சோளம் சாகுபடி செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த ஆண்டும் அதேபோல் மக்காச்சோளம் பயிரிடப்பட்டுள்ளது. சித்தம நாயக்கன்பட்டி, புதுக்கோட்டை காளையார் கரிசல்குளம், செவலுார், எரிச்சநத்தம், குமிழங்குளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மட்டும் 1500 ஏக்கருக்கு மக்காச்சோளம் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒரு ஏக்கருக்கு உழவு, விதைப்பு, களை எடுத்தல், உரமிடுதல் என ரூ. 15 ஆயிரத்திற்கு மேல் செலவாகி உள்ளது. தற்போது மக்காச்சோளம் பயிர் பூவிடும் பருவத்தை எட்டியுள்ளது. இந்நிலையில் காட்டுப்பன்றிகள் இரவில் விவசாய நிலங்களுக்குள் புகுந்து பயிர்களை நாசப்படுத்துகின்றது.
ராமநாதன், சித்தமநாயக்கன்பட்டி, மக்காச்சோளம் பூவிடும் பருவத்தில் காட்டுப்பன்றிகள் மக்காச்சோளத்தை நாசப்படுத்துகிறது. கடந்த ஆண்டு காட்டு பன்றிகளாலும் பயிரில் படைப்புழு தாக்குதலாலும் பெரும் நஷ்டத்தை சந்தித்தோம். தாமதமாக பயிரிட்டதால் முழுமையான அறுவடை கிடைக்காத நிலையில், தற்போதும் காட்டுப் பன்றிகள் பயிர்களை சேதப்படுத்துவதால் நஷ்டம் ஏற்படும். இதனை கட்டுப்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். , என்றார்.