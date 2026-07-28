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﻿ விருதுநகரில் மரநாய் மீட்பு

﻿ விருதுநகரில் மரநாய் மீட்பு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:05 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:05 AM

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விருதுநகர்: விருதுநகரில் அறநிலையத்துறை அலுவலகத்தில் இருந்த மரநாய் மீட்கப்பட்டது.

விருதுநகர் டான்பெட் அலுவலக வளாகத்தில் மாடியில் ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறையின் தணிக்கை ஆவணங்கள் அலுவலகம் உள்ளது. டான்பெட் பின்புறம் உள்ள ஓடை வழியாக உணவு தேடி சுற்றி திரிந்த மரநாய் இந்த அலுவலகத்தில் புகுந்து ஆவணங்கள் உள்ள அறையில் மாட்டிக் கொண் டது.

உதவி மாவட்ட தீயணைப்பு அலுவலர் முத்து பாண்டியன் தலைமையிலான தீயணைப்புத்துறையினர் மரநாயை மீட்டு வனத்துறையிடம் ஒப்படைத்தனர்.

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