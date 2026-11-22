UPDATED : நவ 21, 2026 07:40 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:35 PM
சாத்துார்: சாத்துார் நான்கு வழிச்சாலையில் லாரிகள் அதிகம் சென்று வரும் நிலையில் இங்கு லாரி முனையம் அமைக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
சாத்துார் அருகே ஆர்.ஆர்.நகர், உப்பத்துார், ஆலங்குளம் சிமென்ட் ஆலைகளுக்காகவும், தீப்பெட்டி, பட்டாசு ஆலைகளுக்காகவும் அதிகப்படியான லாரிகள் வந்து செல்கின்றன.
நள்ளி, பெத்துரெட்டிபட்டி, பெரிய ஓடைப்பட்டி கிராமங்களில் பட்டாசு பாக்ஸ் பொருட்களான அட்டைகள் கம்பெனிகளும் அதிக அளவில் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதனால் சாத்துார் – கோவில்பட்டி நான்கு வழிச்சாலையில் அதிக அளவில் லாரிகள் போக்குவரத்து உள்ளது.
நான்கு வழிச்சாலையில் ஓரத்தில் லாரி டிரைவர்கள் அசதியில் அடிக்கடி ஓய்வு எடுப்பதற்காக லாரிகளை நிறுத்திவிட்டு துாங்குகின்றனர்.
லாரிகள் பின்னால் அதிவேகமாக வரும் டூவீலர்கள், லோடு ஆட்டோக்கள், கார்கள், வேன்கள் மோதி விபத்துக்கள் ஏற்பட்டு வருகிறது. பல நேரங்களில் காயத்துடன் பலர் உயிர் தப்பிய போதும் சில நேரங்களில் உயிர்கள் பலியாகும் சம்பவங்களும் தொடர்ந்து நடக்கிறது.
சாத்துார் –- கோவில்பட்டி நான்கு வழிச்சாலையின் இருபுறமும் சமதளத்திலான நிலங்கள் அதிக அளவில் உள்ளன. இங்கு இடம் தேர்வு செய்து லாரி முனையம் அமைப்பதன் மூலம் லாரி டிரைவர்கள் இளைப்பாறுவதற்கு வசதியாக இருக்கும்.
மேலும் ரோட்ரோத்தில் லாரிகள் நிறுத்தப்படுவதால் ஏற்படும் விபத்துகளும் பெருமளவு குறையும். அதிகாரிகள், மக்கள் பிரதிநிதிகள் நடவடிக்கை எடுக்க முன்வர வேண்டும்.