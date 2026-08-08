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/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/பாறை ஓவியங்கள், புடைப்புச் சிற்பங்கள் பாதுகாக்கப்படுமா?: பராமரிப்பு இல்லாததால் பாதிக்கும் அபாயம்

பாறை ஓவியங்கள், புடைப்புச் சிற்பங்கள் பாதுகாக்கப்படுமா?: பராமரிப்பு இல்லாததால் பாதிக்கும் அபாயம்

பாறை ஓவியங்கள், புடைப்புச் சிற்பங்கள் பாதுகாக்கப்படுமா?: பராமரிப்பு இல்லாததால் பாதிக்கும் அபாயம்

UPDATED : ஆக 07, 2026 05:24 PM

ADDED : ஆக 07, 2026 05:22 PM

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UPDATED : ஆக 07, 2026 05:24 PM ADDED : ஆக 07, 2026 05:22 PM

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ராஜபாளையம் :

ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட புடைப்பு சிற்பங்கள், பாறை ஓவியங்கள் உள்ளிட்டவை கடந்த சட்டசபையில் பாதுகாக்கப்பட்ட சின்னங்களாக அறிவிப்பு வெளியிட்டும் தற்போது வரை அதற்கான நடவடிக்கை இல்லாததால் அதன் நிலை கேள்விக்குறியாகிறது.

விருதுநகர் மாவட்டத்தில் வத்திராயிருப்பு, ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், ராஜபாளையம் பகுதிகளில் பண்பாடு, கலாச்சாரங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க கோயில்கள், குடைவரை கோயில்கள், மண்டபங்கள், குகைகள், பாறை ஓவியங்கள், அரண்மனைகளின் எச்சங்கள் உள்ளன.

கடந்த சட்டசபை கூட்டத்தில் ராஜபாளையம் அருகே மீனாட்சிபுரத்தில் இருந்து தென்மலை செல்லும் வழியில் குன்றக்குடி என அழைக்கப்படும் குன்றுகளில் பாறை ஓவியங்கள், வெண்ணை உருண்டை என அழைக்கப்படும் வானிறைக்கல் இதன் அருகாமையில் உள்ள புத்துார், மாங்குடி உள்ளிட்ட பகுதியில் தொல்லியல் சிற்பங்கள் சமணர் படுக்கை, ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் அருகே மம்சாபுரம் நாயக்கர் காலக்கல் மண்டபம், மதுரை கொல்லம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள பிள்ளையார் நத்தம் கல் மண்டபம் ஆகிவை தொல்லியல் துறையின் பாதுகாக்கப்பட்ட சின்னங்களாக அறிவிக்கப்பட்டது.

அறிவிப்பை தொடர்ந்து அந்த இடங்கள் துாய்மை படுத்தப்பட்டு இது பற்றி பொது மக்களிடையே மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் பிரதான சாலைகளில் அறிவிப்பு பலகைகள் வைக்கப்பட்டன.

ஆனால் தொல்லியல் சின்னங்களை பாதுகாக்கவும் புனரமைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததால் சேதமடைந்து வருவதோடு சமூக விரோதிகளின் புகலிடமாக மாறுவதை கவனத்தில் கொண்டு பாதுகாக்க வேண்டும் என தொல்லியல் வரலாற்று ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

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