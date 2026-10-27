காரியாபட்டியில் மழை நீர் தேங்கும் பஸ் டிப்போவை வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்படுமா
காரியாபட்டியில் மழை நீர் தேங்கும் பஸ் டிப்போவை வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்படுமா
UPDATED : அக் 27, 2026 03:49 AM
ADDED : அக் 26, 2026 05:44 PM
காரியாபட்டி: மழைநீர் தேங்கி சேறும் சகதியுமாக இருக்கும் காரியாபட்டி பஸ் டிப்போவை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
காரியாபட்டி பஸ் டிப்போ 15 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாடகை இடத்தில் தற்காலிகமாக துவங்கப்பட்டது. பல ஆண்டுகள் ஆகியும் இதுவரை நிரந்தர டிப்போ கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. தற்காலிக இடத்தில் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருவதால், எந்த ஒரு அடிப்படை வசதிகளும் செய்ய முடியாத நிலையில், வாடகையை மட்டும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் உயர்த்தி தர வேண்டிய கட்டாய சூழ்நிலையில் இயங்கி வருகிறது. டீசல் நிரப்ப, தளவாட பொருட்களுக்கு மாற்று டிப்போவை எதிர்பார்த்து காத்திருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உள்ளது. ஓட்டுனர், நடத்துனர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் என எதுவும் கிடையாது. இந்நிலையில் மழை காலத்தில் மழை நீர் தேங்கி, சேறும் சகதியுமாக இருக்கிறது. இதனால் பல்வேறு பிரச்னைகள் ஏற்படுகின்றன. ஊழியர்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர். இதனை போக்க, காரியாபட்டியில் நிரந்தரமாக வேறு இடத்திற்கு டிப்போவை மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.