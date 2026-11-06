மீண்டும் வருமா செயலற்ற ‛மலரும் புன்னகை' திட்டம் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் பரிதவிப்பு
மீண்டும் வருமா செயலற்ற ‛மலரும் புன்னகை' திட்டம் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் பரிதவிப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 12:05 AM
ADDED : நவ 05, 2026 04:54 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்காக செயல்படுத்தப்பட்ட ‛மலரும் புன்னகை திட்டம்' ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டதால் செயல்பாட்டில் இல்லாமல் போனது. இதனால் பள்ளி மாணவர்கள் பரிதவித்து வருகின்றனர்.
மாவட்டத்தில் அரசு பள்ளிகளில் 5 முதல் 10ம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களில் தெத்து பல் குறைபாடு உள்ளவர்களை கண்டறிந்து உறுதிப்படுத்துவதற்காக தேசிய குழந்தைகள் நல திட்டம், குழுக்கள், மாவட்ட தொடக்க நிலை இடையீட்டு சேவைகள் மையம் மூலம் பரிசோதனை முகாம் நடத்தப்பட்டது.
அதன் பின் மாவட்டத்தில் உள்ள தனியார் நிறுவனங்களின் சமூக பொறுப்புணர்வு நிதியின் (சி.எஸ்.ஆர்.,) மூலம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி, மருத்துவமனை, அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் இருக்கக்கூடிய பல் டாக்டர்கள் இணைந்து முந்தைய கலெக்டராக இருந்த ஜெயசீலன் முன்னெடுப்பால் ‛மலரும் புன்னகை' திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது.
மாணவர்களின் பற்கள் வரிசை சீரமைப்பு சரியாக இல்லாத உயர்சிகிச்சை தேவைப்படும் குழந்தைகளை மதுரையில் உள்ள நளா முக சீரமைப்பு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்று சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு சரிசெய்யப்பட்டது.
இந்த திட்டத்தை தி.மு.க., அரசு மாநிலம் முழுவதும் விரிவுப்படுத்துவற்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்தது. ஆனால் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு த.வெ.க., அரசு பொறுப்பு ஏற்றதும் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட்ட இத்திட்டம் தற்போது செயல்பாட்டில் இல்லாமல் போனது.
இதனால் தெத்து பல் குறைபாடு உள்ள அரசு பள்ளி மாணவர்கள் சிகிச்சை பெற முடியாமல் தனியார் மருத்துவமனைகளில் அதிகமாக செலவு செய்து சிகிச்சை பெற வேண்டிய நிலைக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
எனவே ‛மலரும் புன்னகை' திட்டத்தை மீண்டும் முழு செயல்பாட்டிற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் கொண்டுவர இரு அமைச்சர்களும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.