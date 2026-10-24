/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/பஸ் மோதி பெண் பலி
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 10:40 PM
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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மாதா நகரை சேர்ந்தவர் காளீஸ்வரன் 43, டிரைவர்.
இவரது மனைவி அகிலாண்டம் 39, மகன்கள் நிதிஷ் 12, முகிலன் 8, நேற்று இரவு 7:00 மணிக்கு 4 பேரும் டூவீலரில் ராமகிருஷ்ணாபுரம் திருமண மண்டபம் பஸ் ஸ்டாப் அருகில் செல்லும்போது பின்னால் வந்த சிவகாசி பட்டாசு ஆலை பஸ், டூவீலரில் மோதியது. அப்போது அகிலாண்டம் பஸ்ஸின் முன்புறம் விழுந்ததில் தலை நசுங்கி பலியானார். மற்ற 3 பேரும் லேசான காயத்துடன் உயிர் தப்பினர். ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் டவுன் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.