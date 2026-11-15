/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/நகைக்காக மூதாட்டி கொலை
ADDED : நவ 14, 2026 07:38 PM
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விருதுநகர்: விருதுநகர் எஸ்.வி.பி.என்.எஸ்., காலனியைச் சேர்ந்தவர் ஜோதிராணி 69, இவரது கணவர் இறந்த தனியாக வசித்து வந்தார். இவரின் இளைய மகன் கார்த்திகேயன் 42, சென்னையில் இருந்து உறவினர் திருமணத்திற்காக விருதுநகருக்கு வந்தார். அவர் இன்று (நவ.,14) காலை 5:15 மணிக்கு வீட்டிற்கு சென்று பார்த்த போது வாயில் ரத்தம் வந்தவாறு ஜோதிராணி 69, இறந்து கிடந்தார்.
அவர் அணிந்திருந்த 7 பவுன் தங்க செயின், 1 பவுன் தங்க கம்மல் காணாமல் போனது தெரிந்தது. விருதுநகர் கிழக்கு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.