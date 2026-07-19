/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ குடிநீர் கேட்டு பெண்கள் ரோடு மறியல்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:29 AM
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அருப்புக்கோட்டை: அருப்புக்கோட்டை அருகே பாலையம்பட்டி யில் குடிநீர் கேட்டு பெண்கள் காலி குடங் களுடன் ரோடு மறியல் செய்தனர்.
பாலையம்பட்டி கிழக்கு தெரு, நாடார் தெரு பகுதிகளில் ஒரு மாதமாக காலமாக குடிநீர் வரவில்லை. புழக்கத்திற்கும் தண்ணீர் இல்லை. ஊராட்சியில் பலமுறை புகார் கொடுத்தும் நடவடிக்கை இல்லை. இதையடுத்து நேற்று காலை 10:00 மணிக்கு இந்த பகுதிகளை சேர்ந்த பெண்கள் காலி குடங் களுடன் முத்தரையர் நகர் பகுதியில் ரோடு மறியல் செய்தனர்.
பி.டி.ஓ., கலைசெல்வி, ஊராட்சி செயலர் கந்தன் ஆகியோர் பெண்களிடம் பேச்சு வார்த்தை நடத்தினர். புழக்கத்திற்கு தண்ணீர் உடனடியாக ஏற்பாடு செய்வதாகவும், குடிநீர் பிரச்னையும் தீர்க்கப்படும் என கூறியதையடுத்து பெண்கள் கலைந்து சென்றனர். முக்கால் மணி நேரம் மறியல் நடந்தது.