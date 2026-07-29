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/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/﻿ கிரிக்கெட் விளையாடிய பெண் அமைச்சர்கள் கையை உயர்த்தி 'நாங்கள் புலிகள்' என சூளுரை

﻿ கிரிக்கெட் விளையாடிய பெண் அமைச்சர்கள் கையை உயர்த்தி 'நாங்கள் புலிகள்' என சூளுரை

﻿ கிரிக்கெட் விளையாடிய பெண் அமைச்சர்கள் கையை உயர்த்தி 'நாங்கள் புலிகள்' என சூளுரை

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:03 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:03 AM

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விருதுநகர்: விருதுநகரில் நேற்று நடந்த நிவாரணம், ஸ்மார்ட் கார்டு வழங்கல்,டர்ப் கிரிக்கெட் அரங்கம் திறப்பு விழாக்களில், பங்கேற்ற அமைச்சர்கள் ஜெகதீஸ்வரி, கீர்த்தனா ஆகியோர்கிரிக்கெட் விளையாடி, கைகளை உயர்த்தி, 'நாங்கள் பெண் புலிகள்' என்றனர்.

இங்கு தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, சமூகநலத்துறை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி தலைமையில் புதிய ஸ்மார்ட் கார்டு வழங்கும் விழா நடந்தது. ஸ்மார்ட் கார்டு வழங்கிய பின், சிவகாசிசெங்கமலப்பட்டி வெடி விபத்தில் பலியான ஐந்து பேரின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.4 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கினர்.

பின் அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி, அமைச்சர் கீர்த்தனாவின் கையை பிடித்து உயர்த்திபேசுகையில், அமைச்சர் கீர்த்தனா என் உடன் பிறந்த தங்கை போன்றவர்.அவரும் என்னை அக்காவாக தான் நினைக்கிறார். சமூக வலைத்தளங்களில் பொய் பரப்புகின்றனர். நாங்கள் ஒற்றுமையாக தான் உள்ளோம்.உடன் இரு த.வெ.க.,எம்.எல்.ஏ.,க்கள் என நாங்கள் நான்கு துாண்கள் போல செயல்படுவோம்.

எதிர்க்கட்சி எம்.எல்.ஏ.,க்களிடமும் வேற்றுமை பார்க்கமாட்டோம். ஒற்றுமையாக செயல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு தேவையான திட்டங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதேமாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சரான என் விருப்பம்.எங்களை இரு பெண் அமைச்சர்கள் என்றுகூறுவதை விட இரண்டு பெண் புலிகள் என்று கூறலாம்.கடைசி வரை நாங்கள் சகோதரிகள் தான். வதந்திகளை நம்பாதீர்கள் என்றார்.

தொடர்ந்துமாவட்ட விளையாட்டு அரங்கில் உள்ள டர்ப் கிரிக்கெட் அரங்கத்தை திறந்து வைத்தனர்.அப்போது அமைச்சர்கள் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் மாறி மாறி பந்து வீசி விளையாடினர்.

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