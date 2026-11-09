அருப்புக்கோட்டை காட்டன் சேலைக்கு ஆர்வம் காட்டும் பெண்கள்
அருப்புக்கோட்டை காட்டன் சேலைக்கு ஆர்வம் காட்டும் பெண்கள்
UPDATED : நவ 09, 2026 12:38 AM
ADDED : நவ 09, 2026 12:36 AM
அருப்புக்கோட்டை: பெண்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் காட்டன் புடவைகள் தனித்துவத்தை பிடித்துள்ளன. இவை அணிவதற்கு ஏற்றதாகவும், உடலுக்கு குளிர்ச்சியையும் தரக்கூடியன.
இந்த வகைச் சேலைகள் கட்டி செல்வது கம்பீரமும், உடலுக்கு உறுத்தாத வகையிலும் உள்ளது. இன்றைய சூழலில் சுடிதார் உள்ளிட்ட மாடர்ன் ஆடைகளை அணிந்தாலும், குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு அனைத்து பெண்களும் சேலைகள் கட்டுவதில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.
அருப்புக்கோட்டை நெசவு தொழிலுக்கு புகழ் பெற்றது. இந்த பகுதி நெசவாளர்கள் 40, 60 கவுண்ட் ரக காட்டன் சேலைகள், கோடுகள், கட்டங்கள், அகலமான பார்டர்கள், ஜரிகை பிளைன் பார்டர்கள் கொண்ட சேலைகளை நெய்து தருகின்றனர். இங்கு தயார் செய்யப்படும் சேலைகள் கேரளா, ஒடிசா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பெண்கள் விரும்பி வாங்குகின்றனர்.
சேலைகள் 500 ரூபாயிலிருந்து ஆயிரத்து 500 ரூபாய் விலையில் காட்டன் ரக சேலைகள் கிடைக்கிறது. தீபாவளி பண்டிகைக்கு பெண்கள் காட்டன் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.