சாத்துாரில் பஸ் ஸ்டாப்களில் நிற்காமல் செல்லும் வெற்றி பயணம் பஸ்கள் பெண்கள் அதிருப்தி
சாத்துாரில் பஸ் ஸ்டாப்களில் நிற்காமல் செல்லும் வெற்றி பயணம் பஸ்கள் பெண்கள் அதிருப்தி
UPDATED : அக் 13, 2026 07:39 PM
ADDED : அக் 13, 2026 07:37 PM
சாத்துார்: சாத்துாரில் பஸ் ஸ்டாப்களில் நிற்காமல் செல்லும் வெற்றி பயணம் பஸ்களால் பெண்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
சாத்துாரில்பெண்கள் சிவகாசி விருதுநகர், ராஜபாளையம், ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், கோவில்பட்டி, உள்ளிட்ட வெளியூர்களில் உள்ள அரசு ,தனியார் நிறுவனங்களில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.
பெண்களுக்கு வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ள வெற்றி பயணம் பஸ்களை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். நகர் பகுதியில் வசிக்கும் பெண்கள் பஸ் ஸ்டாண்ட் , மதுரை பஸ் ஸ்டாப், கிருஷ்ணன் கோயில் பஸ் ஸ்டாப் , முக்குராந்தல், சடையம்பட்டி, சத்திரப்பட்டி உள்ளிட்ட பஸ் ஸ்டாப்புகளில் நின்று பஸ் ஏறி செல்லும் நிலையில் வெற்றி பயண பஸ்கள் இந்த பஸ் ஸ்டாப்புகளில் நிற்காமல் செல்வதால் வெற்றி பயணம் பஸ்சை நம்பி வரும் பெண்கள் ஏமாற்றமடைந்து வருகின்றனர்.
பஸ் ஸ்டாண்டில் கிளம்பும் பஸ்கள் உள்ளூர் பஸ் ஸ்டாப்புகளில் பெண்கள் கை காட்டினால் நிற்காமல் செல்கின்றன. வெற்றி பயணத் திட்டத்தில் இயக்கப்படும் பஸ்களின் டிரைவர்கள் உள்ளூர் பஸ் ஸ்டாப்புகளில் நின்று பெண்களை ஏற்றி இறக்கி செல்ல வேண்டும் என மக்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.