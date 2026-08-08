பட்டாசு ஆலைகளில் ஆய்வை கண்டித்து தொழிலாளர்கள் போராட்டம்
பட்டாசு ஆலைகளில் ஆய்வை கண்டித்து தொழிலாளர்கள் போராட்டம்
UPDATED : ஆக 07, 2026 05:17 PM
ADDED : ஆக 07, 2026 05:01 PM
சிவகாசி :
சிவகாசி அருகே விஜய கரிசல்குளத்தில், பட்டாசு ஆலைகளில் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து உரிமம் ரத்து செய்யப்படுவதை கண்டித்து தொழிலாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பட்டாசு ஆலைகளில் அதிகாரிகளால் தொடர் ஆய்வு நடத்தப்பட்டு 200 ஆலைகளின் உரிமம் தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டு 10 ஆயிரம் தொழிலாளர்கள் வேலையிழந்துள்ளனர். இந்நிலையில் தொடர்ந்து அதிகாரிகள் ஆய்வு நடத்தி பட்டாசு ஆலைகளை மூடும் நடவடிக்கையை கண்டித்தும், மூடப்பட்டுள்ள 200 க்கும் மேற்பட்ட பட்டாசு ஆலைகளை உடனடியாக திறக்க வலியுறுத்தியும் சிவகாசி அருகே விஜயகரிசல்குளத்தில் வெம்பக்கோட்டை பகுதி பட்டாசு தொழிலாளர்கள் நலச் சங்கம் சார்பில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மூடப்பட்ட பட்டாசு ஆலைகளை உடனடியாக திறக்க வலியுறுத்தி கோஷம் எழுப்பினர். பட்டாசு தொழிலாளர்களுக்கு ஆதரவாக சாத்துார் எம்.எல்.ஏ., கடற்கரை ராஜ் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார். தொடர்ந்து பட்டாசு தொழிலாளர்களின் பாதிப்பு குறித்து சட்டசபையில் நிச்சயம் எடுத்துரைப்பேன் என்றார். வெம்பக்கோட்டை சுற்றுப்பகுதியைச் சேர்ந்த 2000 க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் போராட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.