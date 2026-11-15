உலக நீரிழிவு தினம் :சின்ன சின்ன மாற்றங்கள்… சிறப்பான ஆரோக்கியம்
உலக நீரிழிவு தினம் :சின்ன சின்ன மாற்றங்கள்… சிறப்பான ஆரோக்கியம்
UPDATED : நவ 14, 2026 03:33 AM
ADDED : நவ 13, 2026 06:51 PM
விருதுநகர்: நீரிழிவு பராமரிப்பில் அன்றாட பழக்கங்களுக்கு முக்கிய பங்கு உள்ளது. உணவில் அளவு, உடல் இயக்கத்தில் ஆர்வம், மருத்துவ ஆலோசனையை தொடர்ந்து பின்பற்றுதல் ஆகியவற்றால் நீரிழிவு உள்ளவர்களும் ஆரோக்கியமாகவும், சுறுசுறுப்பாகவும் வாழ முடியும்.
உணவில் தேவை சமநிலை
நீரிழிவு என்றவுடன் விருப்பமான உணவுகள் அனைத்தையும் தவிர்க்க வேண்டும் என்ற நினைக்க வேண்டியதில்லை. எந்த உணவை, எவ்வளவு சாப்பிடுகிறோம் என்பதே முக்கியம்.
காய்கறிகள், பருப்பு வகைகள், நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளுக்கு இடமளித்து, இனிப்புகள், சர்க்கரை சேர்த்த பானங்களை குறைத்து கொள்ளலாம்.
அவரவர் உடல்நிலைக்கும் அன்றாட வேலைக்கும் ஏற்ற உணவுமுறையை மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் அமைத்து கொள்வது நல்லது.
நடப்பதை வழக்கமாக்குவோம்
உடற்பயிற்சி என்றதும் கடினமான பயிற்சியாக இருக்க வேண்டியதில்லை. நடைபயிற்சி, சைக்கிள் ஓட்டுதல் போன்ற நமக்கு பிடித்த உடல் இயக்கங்களை தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
நீண்ட நேரம் அமர்ந்திருப்பவர்கள் இடையிடையே எழுந்து நடப்பதும் நல்ல தொடக்கம். குடும்பத்துடன், நண்பர்களுடன் நடைப்பயிற்சி செய்வது ஆரோக்கியமான பழக்கத்தை தொடர்ந்து பின்பற்ற உதவும்.
உடல்நிலையை அறிந்து கொள்வோம்
மருத்துவ ஆலோசனைப்படி ரத்த சர்க்கரை பரிசோதனை செய்து கொள்வது நமது உடல்நிலையை புரிந்து கொள்ள உதவும். நீரிழிவு உள்ளவர்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட மருந்துகளை முறையாக எடுத்து கொண்டு, உணவு, உடற்பயிற்சி குறித்து சந்தேகங்களை மருத்துவரிடம் கேட்டு தெளிவுப்படுத்தி கொள்ளலாம்.
ஆரோக்கியமான மாற்றங்களை ஒரே நாளில் செய்ய வேண்டியதில்லை. தினமும் ஒரு நல்ல பழக்கத்தை துவங்கி, அதை தொடர்ந்து கடைப்பிடிப்பதே முக்கியம். இந்த உலக நீரிழிவு தினத்தில் ஆரோக்கியத்தை ஒரு குடும்ப பழக்கமாக மாற்றுவோம், நலமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வாழ்வோம்.
- டாக்டர் ரத்தினவேல்,
சர்க்கரை நோய் சிறப்பு மருத்துவர்
கேர் ஏ.கே.பி.எஸ்., மருத்துவமனை,
விருதுநகர்.