/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/சதுரகிரியில் மகாளய அமாவாசை வழிபாடு
UPDATED : அக் 10, 2026 06:01 PM
ADDED : அக் 10, 2026 05:24 PM
அ நிறம் | அளவு
வத்திராயிருப்பு: புரட்டாசி மகாளய அமாவாசையை ஒட்டி சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோயிலில் திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
நேற்று காலை 6:00 மணிக்கு தாணிப்பாறை மலை அடிவாரத்தில் வனத்துறை கேட் திறக்கப்பட்டு பக்தர்கள் மலையேற அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
கோயிலில் சுந்தரலிங்கம், சந்தன மகாலிங்கம் சன்னிதிகளில் அமாவாசை சிறப்பு வழிபாடு நடத்தப்பட்டது. இதில் பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்தனர்.
வத்திராயிருப்பு, சாப்டூர் போலீசார், வனத்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். அரசு சார்பில் ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரில் இருந்து சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன.