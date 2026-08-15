ராஜபாளையம் புது பஸ் ஸ்டாண்டில் ஆயுதங்களுடன் இளைஞர்களை தாக்கிய கும்பல்
ராஜபாளையம் புது பஸ் ஸ்டாண்டில் ஆயுதங்களுடன் இளைஞர்களை தாக்கிய கும்பல்
UPDATED : ஆக 13, 2026 06:18 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 06:11 PM
ராஜபாளையம்:ராஜபாளையம் புது பஸ் ஸ்டாண்டில் ஆயுதங்களுடன் வந்த கும்பல் இளைஞர்களை சுற்றி வளைத்து தாக்கிய செயல் பயணிகள் இடையே அச்சம் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
ராஜபாளையம் புது பஸ் ஸ்டாண்டில் ஆகஸ்ட் 12 இரவு 11:00 மணி அளவில் மூன்று இளைஞர்களை டூவீலர்களில் வந்த 10 பேர் கும்பல் துரத்தி தாக்கினர்.
இவர்களைக் கண்டதும் திருப்பூர் பஸ்ஸில் ஏறிய நிலையில் பஸ்ஸை நிறுத்தி உள்ளே ஏறி இருவரையும் வெளியே இழுத்து வந்து ஆயுதங்களால் தாக்கினர். ஒரு மணி நேரத்திற்கு பின் வந்த போலீசாரை கண்டதும் தாக்குதலில் ஈடுபட்ட இளைஞர்கள் கும்பல் தப்பினர்.
இது குறித்து பயணிகள் கூறுகையில்: சங்கரன்கோவில் அருகிலுள்ள பகுதியைச் சேர்ந்த 2 இளைஞர்களுக்கும் மலையடிப்பட்டியை சேர்ந்த 2 இளைஞர்களுக்கும் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு வெளியே வந்த போது ஏற்பட்ட பிரச்சனையில் அலைபேசி கீழே விழுந்து உடைந்துள்ளது. இது குறித்து பணம் கேட்டு கைகலப்பு நடந்து அவர்களின் தகவலில் டூவீலர்களில் வந்த மலையடிப்பட்டியை சேர்ந்த இளைஞர்கள் சங்கரன்கோவில் பகுதியை சேர்ந்த 2 இளைஞர்கள் ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரை சேர்ந்த அவரது நண்பர் என 3 பேரையும் தாக்கி உள்ளனர்.
பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் புகார் அளிக்க முன் வராத நிலையில் தாக்குதல் பற்றிய வீடியோ வைரலானதால் தெற்கு போலீசார் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.