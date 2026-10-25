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அத்திக்கோவில் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு தாய், மகனை மீட்ட இளைஞர்கள்
அத்திக்கோவில் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு தாய், மகனை மீட்ட இளைஞர்கள்
ADDED : அக் 24, 2026 05:47 PM
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வத்திராயிருப்பு: வத்திராயிருப்பு கான்சாபுரம் அத்தி கோவில் ஆற்றில் நேற்று (அக்.,23) மாலை பெய்த மழையில் திடீர் காற்றாற்று வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.
இப்போது ஆற்றின் மறுகரையில் உள்ள கருப்பசாமி கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்ய வந்த தாய், மகன் மீண்டும் கரை திரும்ப முடியாமல் தவித்தனர். அவர்களை அப்பகுதி இளைஞர்கள் மீட்டு, பாதுகாப்பாக கரை சேர்த்தனர். மேலும் ஒரு டூவீலரையும் தூக்கி கரைக்கு கொண்டு வந்தனர்.