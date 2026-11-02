கணஞ்சாம்பட்டியில் செயல்படாத நுாலகம்: இளைஞர்கள் அதிருப்தி
கணஞ்சாம்பட்டியில் செயல்படாத நுாலகம்: இளைஞர்கள் அதிருப்தி
UPDATED : நவ 01, 2026 03:56 PM
ADDED : நவ 01, 2026 03:54 PM
சிவகாசி: வெம்பக்கோட்டை அருகே கணஞ்சாம்பட்டியில் நுாலகம் செயல்படாததால் இளைஞர்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.
வெம்பக்கோட்டை அருகே கணஞ்சாம்பட்டியில் 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நுாலகம் கட்டப்பட்டது. இங்கு அனைத்து புத்தகங்களும் வைக்கப்பட்ட நிலையில் சில மாதங்கள் பயன்பாட்டில் இருந்தது. போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள், பட்டதாரி இளைஞர்கள் இதனால் பயன் அடைந்தனர்.
கட்டடம் சேதம் அடைந்த நிலையில் நுாலகம் செயல்படவில்லை. புத்தகங்களும் வீணாகவே இருந்தது. இந்நிலையில் சமீபத்தில் ரூ.ஒரு லட்சத்தில் நுாலகத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆனால் புத்தகங்கள் பராமரிக்கப்படாமல் உள்ளது.
மீண்டும் நுாலகம் பயன்பாட்டிற்கு வரவில்லை. உள்ளிருக்கும் புத்தகங்கள் அனைத்தும் வீணாக கீழே கொட்டப்பட்டுள்ளது. எனவே இங்கு மின்சாரம் உள்ளிட்ட வசதிகளை ஏற்படுத்தி பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என இளைஞர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.