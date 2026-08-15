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சென்னை: ஆம் ஆத்மி கட்சி வழக்கறிஞர் அணி தலைவரும், தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் உறுப்பினரான எம்.வேல்முருகன், முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில், த.வெ.க.,வில் நேற்று இணைந்தார்.
ஏற்கனவே, த.வெ.க., வில் இணைந்த தமிழ்நாடு வழக்கறிஞர்கள் சங்க தலைவரும், அகில இந்திய பார் கவுன்சில் முன்னாள் துணைத் தலைவருமான மூத்த வழக்கறிஞர் எஸ்.பிரபா கரன், தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில் முன்னாள் தலைவர் சி.செல்வம்.
நாம் தமிழர் கட்சி வழக்கறிஞர் அணி முன்னாள் தலைவர் சங்கர், ஜெயலலிதாவின் தோழி சசிகலா தரப்பு முன்னாள் வழக்கறிஞர் ராஜாசெந்துார் பாண்டியன் ஆகியோரும், முதல்வர் விஜயை, சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.
த.வெ.க.,வில் இணைந்த பிற கட்சிகளின் வழக்கறிஞர்கள்
த.வெ.க.,வில் இணைந்த பிற கட்சிகளின் வழக்கறிஞர்கள்
ADDED : ஆக 15, 2026 06:37 AM
ADDED : ஆக 15, 2026 06:37 AM
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சென்னை: ஆம் ஆத்மி கட்சி வழக்கறிஞர் அணி தலைவரும், தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் உறுப்பினரான எம்.வேல்முருகன், முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில், த.வெ.க.,வில் நேற்று இணைந்தார்.
ஏற்கனவே, த.வெ.க., வில் இணைந்த தமிழ்நாடு வழக்கறிஞர்கள் சங்க தலைவரும், அகில இந்திய பார் கவுன்சில் முன்னாள் துணைத் தலைவருமான மூத்த வழக்கறிஞர் எஸ்.பிரபா கரன், தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில் முன்னாள் தலைவர் சி.செல்வம்.
நாம் தமிழர் கட்சி வழக்கறிஞர் அணி முன்னாள் தலைவர் சங்கர், ஜெயலலிதாவின் தோழி சசிகலா தரப்பு முன்னாள் வழக்கறிஞர் ராஜாசெந்துார் பாண்டியன் ஆகியோரும், முதல்வர் விஜயை, சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.