நா.த.க., பேனர் அகற்றம் கட்சியினர் திடீர் மறியல்

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ADDED : அக் 02, 2026 07:57 PM
தாராபுரம்: தாராபுரத்தில், நாம் தமிழர் கட்சி பேனர் அகற்றப்பட்டதால் அக்கட்சியினர், போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
திருப்பூர் மாவட்டம், தாராபுரம் தொகுதி நா.த.க., வேட்பாளர் கார்த்திகாவின் தேர்தல் பணிமனை, போலீஸ் ஸ்டேஷன் செல்லும் சாலையில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் இயங்குகிறது. அதன் முன் வைக்கப்பட்டிருந்த பேனரை போலீசார் அகற்றினர்.
இதுகுறித்து கேட்ட, கட்சி நிர்வாகி வெங்கடேஷை, ஸ்டேஷனுக்கு போலீசார் அழைத்துச் சென்றனர். வேட்பாளர் கார்த்திகா மற்றும் கட்சியினர் அங்கு திரண்டு, போலீசாரின் நடவடிக்கையை கண்டித்து திடீர் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
அப்பகுதி சாலை வழியாக தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் பங்கேற்ற ‘ரோடு ஷோ’ நடந்து கொண்டிருந்தது. அந்தநேரத்தில் மறியல் நடந்ததால் கூடுதல் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. நா.த.க.,வினரிடம் போலீசார் பேச்சு நடத்தி, மறியலை கைவிடச் செய்தனர்.
வேட்பாளர் கார்த்திகா கூறுகையில், “முதல்வர் விஜய் வந்தபோதும், முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் வந்தபோதும் எங்கள் பேனரை அகற்றுவதில் போலீசார் ஏன் அக்கறை காட்டுகின்றனர்? எங்கள் கட்சி பேனரை அவர்கள் பார்க்கக்கூடாதா?” என்றார்.