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இடைத்தேர்தலில், நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள், ‘டிபாசிட்’ தொகை இழந்து, படுதோல்வியை சந்தித்துள்ளனர்.
மதுராந்தகம் தொகுதியில், நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் ஜானகிராமனுக்கு 1,370 ஓட்டுக்களும், தாராபுரம் தொகுதியில் அக்கட்சி வேட்பாளர் கார்த்திகாவிற்கு 5,268 ஓட்டுகளும் மட்டுமே கிடைத்தன.
இதேபோல, தாராபுரம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட இ.கம்யூ., வேட்பாளர் லட்சுமணனுக்கு 1,157 ஓட்டுக்களும், மதுராந்தகம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட மா.கம்யூ., வேட்பாளர் சுகந்திக்கு 1,772 ஓட்டுக்களும் கிடைத்துள்ளன.
இரண்டு தொகுதிகளிலும், நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர்களும், இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் வேட்பாளர்களும் ‘டிபாசிட்’ தொகையை இழந்தனர்.
பேக் டிபாசிட் பறி கொடுத்த நா.த.க., கம்யூ., கட்சிகள்
பேக் டிபாசிட் பறி கொடுத்த நா.த.க., கம்யூ., கட்சிகள்
UPDATED : அக் 09, 2026 07:32 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:28 PM
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இடைத்தேர்தலில், நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள், ‘டிபாசிட்’ தொகை இழந்து, படுதோல்வியை சந்தித்துள்ளனர்.
மதுராந்தகம் தொகுதியில், நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் ஜானகிராமனுக்கு 1,370 ஓட்டுக்களும், தாராபுரம் தொகுதியில் அக்கட்சி வேட்பாளர் கார்த்திகாவிற்கு 5,268 ஓட்டுகளும் மட்டுமே கிடைத்தன.
இதேபோல, தாராபுரம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட இ.கம்யூ., வேட்பாளர் லட்சுமணனுக்கு 1,157 ஓட்டுக்களும், மதுராந்தகம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட மா.கம்யூ., வேட்பாளர் சுகந்திக்கு 1,772 ஓட்டுக்களும் கிடைத்துள்ளன.
இரண்டு தொகுதிகளிலும், நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர்களும், இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் வேட்பாளர்களும் ‘டிபாசிட்’ தொகையை இழந்தனர்.