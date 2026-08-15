70 வயதை தாண்டிய மா.செ.,க்களுக்கு கல்தா? ஸ்டாலின் அதிரடி முடிவு!
70 வயதை தாண்டிய மா.செ.,க்களுக்கு கல்தா? ஸ்டாலின் அதிரடி முடிவு!
UPDATED : ஆக 15, 2026 04:22 AM
ADDED : ஆக 15, 2026 04:20 AM
UPDATED : ஆக 15, 2026 04:22 AM ADDED : ஆக 15, 2026 04:20 AM
- நமது நிருபர் -
தி.மு.க.,வில் இளம் ரத்தம் பாய்ச்சும் வகையில், புதிய விதிகளை அக்கட்சியின் தலைவர் ஸ்டாலின் உருவாக்கியுள்ளதால், 24 மூத்த மாவட்ட செயலர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
சட்டசபை தேர்தல் தோல்விக்கான காரணங்கள் குறித்து, கள ஆய்வு குழுவும், மறுசீரமைப்பு குழுவும் ஆய்வு செய்து, ஸ்டாலினிடம் அறிக்கைகள் அளித்தன. அதில், கட்சியில் இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கி, மறுசீரமைப்பு செய்ய பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள ஸ்டாலின் வீட்டில், அவர் தலைமையில், கட்சியின் உயர்மட்ட நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் நேற்று முன்தினம் ஒரு மணி நேரம் நடந்தது.
அதில், சட்டசபை எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி, தி.மு.க., பொதுச்செயலர் துரைமுருகன், பொருளாளர் பாலு, முன்னாள் அமைச்சர்கள் நேரு, வேலு, எம்.பி.,க்கள் கனிமொழி, ராஜா மற்றும் ஸ்டாலினின் மருகன் சபரீசன் உட்பட 15 பேர் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து, நிர்வாகிகள் கூறியதாவது: இரண்டு சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு ஒருவர் வீதம், 117 மாவட்ட செயலர்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளனர். குறிப்பாக, 70 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களிடம் இருந்து, மாவட்ட செயலர் பதவி பறிக்கப்படுகிறது. ஒரே பதவியில், மூன்று முறைக்கு மேல் இருப்பவர்களும் மாற்றப்படுவர்.
மேலும், ஒன்றிய, நகர, பேரூர் நிர்வாகிகளாக, 60 வயது வரை இருக்கலாம் என, வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டு உள்ளது. இதனால், முன்னாள் அமைச்சர்கள் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், பன்னீர் செல்வம், சாத்துார் ராமச்சந்திரன், ரகுபதி உட்பட 24 பேரின் மாவட்ட செயலர் பதவி பறிக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளதால், அவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
தற்போது, எம்.எல்.ஏ.,க்களாக உள்ள சீனியர் மாவட்ட செயலர்களுக்கு, தலைமை நிர்வாகத்தில் முக்கிய பதவிகள் வழங்கப்பட உள்ளன. துணை பொதுச்செயலர்கள், வழிகாட்டுதல் குழு உறுப்பினர்கள், அரசியல் விவகாரக்குழு உறுப்பினர்கள் என நியமிக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
கட்சியின் மறுசீரமைப்பு பணிகள் வாயிலாக, 40க்கும் மேற்பட்ட புது முகங்களுக்கு மாவட்டச் செயலர் பதவி கிடைக்கும். இது குறித்து, வரும் 22ம் தேதி நடக்கும் தி.மு.க., செயற்குழு கூட்டத்தில் ஒப்புதல் பெறப்படும் என, எதிர்பார்க்கிறோம். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.