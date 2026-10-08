ஹிந்திக்கு எதிராக திரண்ட தி.மு.க.,வினர் ஏமாற்றம்

UPDATED : அக் 08, 2026 06:41 PM
ADDED : அக் 08, 2026 06:37 PM
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் ரயில் நிலையத்தில், ஹிந்தி எழுத்தில் வைக்கப்பட்ட பெயர் பலகையை கண்டித்து போராட குவிந்த தி.மு.க.,வினர், பலகை அகற்றப்படுவதைக் கண்டு ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினர்.
‘அம்ரித் பாரத்’ திட்டத்தின் கீழ், தஞ்சாவூர் ரயில் நிலையம், 21 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புனரமைக்கப்பட்டு வருகிறது. அங்கு, இரண்டு நுழைவாயில்கள் உள்ளன. இரண்டாவது நுழைவாயிலின் முகப்பு பகுதியில், பெரியகோவில் கோபுரம் போன்ற மாதிரி கட்டுமானம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன் முகப்பில், ‘தஞ்சாவூர் சந்திப்பு’ என ஹிந்தியிலும், பக்கவாட்டில் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழிகளிலும், பெயர் பலகைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.
‘பெரியகோவில் கோபுர மாதிரி முன், தமிழ் எழுத்துக்களை பொருத்த வேண்டும்’ என, தமிழ் அமைப்பினர், தன்னார்வலர்கள், நேற்று முன்தினம் ரயில் நிலையத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
இது தொடர்பாக, தஞ்சை தி.மு.க., -– எம்.பி., முரசொலி தலைமையில், திருவையாறு எம்.எல்.ஏ., சந்திரசேகரன், பொறுப்பு மேயர் அஞ்சுகம் பூபதி உள்ளிட்ட கட்சியினர், நேற்று, ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த அங்கு திரண்டனர்.
ஆனால், அவர்கள் வரும் முன், ரயில்வே தொழிலாளர்கள், ஹிந்தி பெயர் பலகையை அகற்றிக் கொண்டிருந்ததால், தி.மு.க.,வினர் ஆர்ப்பாட்டத்தை கைவிட்டு, ஏமாற்றத்துடன் கலைந்தனர்.