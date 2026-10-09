த.வெ.க., ஆட்சியில் மின் கட்டணம் உயர்வு அ.தி.மு.க., – எம்.எல்.ஏ., குற்றச்சாட்டு
த.வெ.க., ஆட்சியில் மின் கட்டணம் உயர்வு அ.தி.மு.க., – எம்.எல்.ஏ., குற்றச்சாட்டு
UPDATED : அக் 09, 2026 10:02 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:47 PM
ஆத்துார்: சேலம் மாவட்டம் ஆத்துார் மின்கோட்ட அலுவலக வளாகத்தில், ஆத்துார், கெங்கவல்லி மின்கோட்ட அலுவலகங்கள் சார்பில், பிரதம மந்திரியின் சோலார் மின் திட்டம் குறித்து சிறப்பு முகாம், நேற்று நடந்தது. சேலம் மின் மேற்பார்வை பொறியாளர் குணவர்த்தினி தலைமை வகித்தார்.
அ.தி.மு.க.,வை சேர்ந்த, ஆத்துார் தொகுதி, எம்.எல்.ஏ., ஜெயசங்கரன் பேசியதாவது:
வீடுகளில் சோலார் திட்டத்தை ஊக்குவிக்க, 2024ல், மானிய திட்டத்தை மத்திய அரசு அறிவித்தது. 1 முதல், 2 கிலோவாட் மின் உற்பத்திக்கு, 30,000 முதல், 60,000 ரூபாய்; 2 முதல் 3 கிலோவாட் மின் உற்பத்திக்கு, 78,000 ரூபாய் மத்திய அரசு மானியம் வழங்குகிறது.
தற்போது, த.வெ.க., ஆட்சியில், முன் அறிவிப்பின்றி மின் கட்டணம் உயர்த்தப்படுகிறது. 23 முறை மின் கட்டணம் உயர்வது போன்று, கணினியில் பதிவு செய்துள்ளதாக கூறுகின்றனர். மின் கட்டணத்தை தவிர்க்க, மத்திய, மாநில அரசுகள் சார்பில் செயல்படுத்தப்படும், சோலார் மின் திட்டத்தை பயன்படுத்தினால், மின் கட்டணம் குறையும். தற்போதைய சூழலில் மின் தேவை அதிகம் உள்ளதால், சோலார் மின் திட்டம் பயனாக இருக்கும். 2027 மார்ச், 31ல், இத்திட்டத்தை நிறுத்தப்போவதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது. அதனால், த.வெ.க., ஆட்சியில், இத்திட்டத்தை கிடப்பில் போடாமல், மானியம் கிடைக்கும்படி, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
கோட்ட செயற்பொறியாளர்களான, ஆத்துார் சரவணன், கெங்கவல்லி வீரபத்திரன், மின் பணியாளர்கள், மக்கள் பங்கேற்றனர்.