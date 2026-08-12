வி.ஐ.பி., வருகையின் போது செலவு செய்ய நிதி ஒதுக்கீடு: வருவாய் துறையினர் மகிழ்ச்சி
வி.ஐ.பி., வருகையின் போது செலவு செய்ய நிதி ஒதுக்கீடு: வருவாய் துறையினர் மகிழ்ச்சி
UPDATED : ஆக 13, 2026 12:56 AM
ADDED : ஆக 12, 2026 11:06 PM
UPDATED : ஆக 13, 2026 12:56 AM ADDED : ஆக 12, 2026 11:06 PM
- நமது நிருபர் -:
வி.வி.ஐ.பி., - வி.ஐ.பி.,க் கள் பங்கேற்கும் அரசு நிகழ்ச்சிகளுக்கு செலவு செய்வதற்காக, மாவட்டங் களுக்கு 6.85 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி தமிழக அரசு அரசாணை பிறப்பித்துள்ளது.
இதற்காக, மாவட்டங்கள் மூன்று வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 'ஏ' பிரிவில் இடம் பெற்றுள்ள மதுரை, திண்டுக்கல், ராமநாதபுரம், கோவை, கன்னியாகுமரி, நீலகிரி, திருச்சி, திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களுக்கு தலா, 25 லட்சம் வீதம் 2 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு உள்ளது.
'பி' பிரிவில் திருநெல்வேலி, தென்காசி, ஈரோடு, சேலம், காஞ்சிபுரம், தஞ்சாவூர், வேலுார் மாவட்டங்களுக்கு தலா, 20 லட்சம் வீதம் 1.40 கோடி ரூபாய்; 'சி' பிரிவில் அரியலுார், செங்கல்பட்டு, சென்னை, கடலுார், தர்மபுரி, கள்ளக்குறிச்சி, கரூர், சிவகங்கை, நாமக்கல், விருதுநகர், திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட 22 மாவட்டங்களுக்கு தலா, 15 லட்சம் வீதம் 3.45 கோடி ரூபாய் என, மொத்தம் 6.85 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்பு முக்கிய பிரமுகர்கள் பங்கேற்கும் அரசு நிகழ்ச்சிக்கான செலவுகளுக் கு, தொழிலதிபர்களிடம் உதவி கேட்பது அதிகாரிகளின் வழக்கமாக இருந்தது. தற்போது அரசே நிதி ஒதுக்கியுள்ளதால், இது போன்ற முறைகேடுகள் குறையும் வாய்ப்புள்ளது. இதனால், வருவாய் துறையினர் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.