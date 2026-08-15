﻿ தி.மு.க., அரசு பாணியில் கடிதம் எழுதுவது ஏன்?

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ADDED : ஆக 15, 2026 06:35 AM
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இலங்கை கடற்படையால், ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த ஒன்பது மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர். அவர்களின் படகுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. வாழ்வாதாரத்திற்காக கடலுக்கு செல்லும் மீனவர்கள் கைது செய்யப்படுவதால், அவர்களின் குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளன. இந்த விவகாரத்தில், மத்திய, மாநில அரசுகள் காலதாமதம் செய்யாமல், இலங்கை அரசுடன் பேச்சு நடத்தி, மீனவர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
'முந்தைய தி.மு.க., ஆட்சியில் கடிதம் எழுதுவதோடு பணி முடிந்து விட்டது. ஆனால், நமது அரசு அப்படி கிடையாது' என்று கூறிய முதல்வர் விஜய், தற்போது அதே பாணியில் கடிதம் மட்டும் எழுதிக் கொண்டிருப்பது ஏன்? தன்னை 'மீனவ நண்பர்' என, வார்த்தைகளால் சொல்வதை காட்டிலும், செயலில் நிரூபித்து மீனவர்களை காப்பாற்ற வேண்டியது முதல்வர் விஜயின் கடமை.
- பிரேமலதா
பொதுச்செயலர், தே.மு.தி.க.,