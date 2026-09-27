தங்க மோதிரம் திட்டம் துவக்கம்; அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவம் பார்த்தால் அதிர்ஷ்டம்
தங்க மோதிரம் திட்டம் துவக்கம்; அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவம் பார்த்தால் அதிர்ஷ்டம்
UPDATED : செப் 28, 2026 01:17 PM
ADDED : செப் 27, 2026 11:55 PM
UPDATED : செப் 28, 2026 01:17 PM ADDED : செப் 27, 2026 11:55 PM
-நமது நிருபர்-
அரசு மருத்துவமனையில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கும் திட்டத்தை, முதல்வர் விஜய் மதுரையில் இன்று (செப் 28) தொடங்கி வைத்தார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கையில், 'தமிழகத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும்' என, அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. சட்டசபை தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற த.வெ.க., ஆட்சி அமைத்தது. இதையடுத்து, குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கும் அறிவிப்பை செயல்படுத்த, 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' என்ற திட்டத்தை, சமீபத்தில் முதல்வர் விஜய் அறிவித்தார். இத்திட்டத்திற்கு, ஆண்டுதோறும் 755 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்ய அரசு முடிவெடுத்துள்ளது.
1.28 லட்சம் குழந்தைகள்
ஒவ்வொரு ஆண்டும், தமிழகத்தில் அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் 4.11 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு, தங்க மோதிரம் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. நடப்பாண்டிற்கான பட்ஜெட்டில், இத்திட்டத்திற்கு 560 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த திட்டத்தின் கீழ், கடந்த ஜூன் 22ம் தேதி முதல் நேற்று வரை பிறந்த 1.28 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு, 1 கிராம் எடையுள்ள தங்க மோதிரம் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனையில் இந்த திட்டம் இன்று (செப் 28) முறைப்படி துவங்கி வைக்கப்பட்டது; இதற்காக, சென்னையில் இருந்து தனி விமானத்தில் முதல்வர் விஜய் இன்று காலை மதுரை வந்தார். ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் அணிவித்து திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். பயனாளிகளுடன் குழு போட்டோவும் எடுத்துக் கொண்டார்.
தங்க மோதிரம்
மதுரையில் இத்திட்டத்தை முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைத்ததும், மாநிலம் முழுதும் 102 மையங்களில், தங்க மோதிரம் வழங்கும் திட்டத்தை, அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் தொடங்கி வைத்தனர். தாய் மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தால், அரசு மருத்துவமனைகளில் பிரசவம் பார்த்தால், அங்கு பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு, டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போதே தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும்.
காந்தி மியூசியம்
தொடர்ந்து ரூ.10 கோடியில் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ள காந்தி மியூசியத்தை மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைத்தார். காந்தி தொடர்பான டிஜிட்டல் புகைப்படங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
சாமி தரிசனம்!
மதிய உணவு மற்றும் சிறிய ஓய்வுக்கு பின், மாலை 5:00 மணிக்கு மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு சென்று அம்மனை வழிபடுகிறார். வழிபாடு முடிந்த பின், அங்கிருந்து நேரடியாக மதுரை விமான நிலையம் சென்று, தனி விமானத்தில் சென்னை திரும்புகிறார். முதல்வர் வருகையையொட்டி, மதுரையில் போலீஸ் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தினமலர் நேரலை; வீடியோ பாருங்கள்!
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