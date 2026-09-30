﻿ 10 ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரிகள் மாற்றம்

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ADDED : செப் 30, 2026 03:08 AM
சென்னை: ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரிகள், 10 பேர் உட்பட, 13 போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். அதன் விபரம்:
* ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரிகள்: பெயர் பழைய பணியிடம் புதிய பணியிடம் ஜோஷி நிர்மல்குமார் கமிஷனர், சேலம் ஐ.ஜி., காவல் துறை நவீனமயமாக்கல், சென்னை பாபு கூடுதல் கமிஷனர், தலைமையிடம், சென்னை கமிஷனர், சேலம் சந்தோஷ் ஹதிமணி டி.ஐ.ஜி.,சேலம் இணை கமிஷனர், நுண்ணறிவு பிரிவு, சென்னை தேவராணி டி.ஐ.ஜி., லஞ்ச ஒழிப்பு துறை, சென்னை டி.ஐ.ஜி., சேலம் பத்ரி நாராயணன் எஸ்.பி., பயங்கரவாதிகள் தடுப்பு பிரிவு, கோவை துணை கமிஷனர், அடையாறு, சென்னை சீனிவாசன் துணை கமிஷனர், பரங்கிமலை, சென்னை எஸ்.பி., போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு, சென்னை சுந்தரவடிவேல் துணை கமிஷனர், பாதுகாப்பு பிரிவு, சென்னை துணை கமிஷனர், காவலர் நலன் குடியிருப்பு, சென்னை பாஸ்கரன் துணை கமிஷனர், வண்ணாரப்பேட்டை, சென்னை துணை கமிஷனர், சேலம் வடக்கு அங்கித் சிங் துணை கமிஷனர், சேலம் வடக்கு துணை கமிஷனர், வண்ணாரப்பேட்டை, சென்னை ஆர். ஸ்டாலின் காத்திருப்பு எஸ்.பி., பொருளாதார குற்றத்தடுப்பு பிரிவு, வடக்கு மண்டலம், சென்னை * ஐ.பி.எஸ்., அல்லாதோர் கார்த்திகேயன் காத்திருப்பு எஸ்.பி., சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம், சென்னை. மதிவாணன் எஸ்.பி., போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு, சென்னை துணை கமிஷனர், பரங்கிமலை, சென்னை கே.ஸ்டாலின் எஸ்.பி., சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம், சென்னை எஸ்.பி., சி.பி.சி.ஐ.டி., தெற்கு மண்டலம், சென்னை.