விசைத்தறி தொழிலாளர்களுக்கு 10 நாட்கள் தீபாவளி விடுமுறை
விசைத்தறி தொழிலாளர்களுக்கு 10 நாட்கள் தீபாவளி விடுமுறை
ADDED : நவ 07, 2026 07:08 PM
பள்ளிப்பாளையம்: ஈரோடு மாவட்ட சுற்றுப்பகுதிகள் மற்றும் நாமக்கல் மாவட்டம், பள்ளிப்பாளையத்தில் விசைத்தறி முக்கிய தொழிலாக உள்ளது. இதில், 40,000க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.
வழக்கமாக, ஆண்டுதோறும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு, தொழிலாளர்களுக்கு போனஸ் வழங்கப்பட்டு, மூன்று நாள் விடுமுறை அளிக்கப்படும். ஆனால், இந்தாண்டு, நேற்று முதல் 10 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு காரணம், ஏற்கனவே உற்பத்தி செய்த துணிகள், விற்பனையின்றி தேக்கமடைந்துள்ளன. தற்போது, புது, ‘ஆர்டர்’களும் வரவில்லை. விடுமுறைக்கு பின், தொழிலில் உள்ள நிலைமையை பொறுத்து உற்பத்தி நடக்கும். அதேபோல், சாய ஆலை தொழிலும், கடந்த, நான்கு மாதங்களாக மந்த நிலையிலேயே உள்ளது. இதனால், சாய ஆலைகளும் தொடர்ந்து, ஒரு வாரத்திற்கு மேல் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு நெசவாளர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு மாநில பொதுச்செயலர் கந்தவேல் கூறுகையில், ‘‘கைத்தறி, விசைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு தைப்பொங்கல், உள்ளூர் கோவில் பண்டிகை போன்ற காலங்களில் கூட, ஓரிரு நாள் விடுமுறை விடுப்பார்கள். பிற காலங்களில் நிற்காமல் தறிகள் இயக்கப்படும். தீபாவளி பண்டிகையின்போது மட்டுமே, அவர்களுக்கு குறைந்தது, 8 முதல், 10 நாட்கள் விடுமுறை விடுக்கப்படுகிறது.
‘‘இந்தாண்டு பெரும்பாலான தறிகள் நேற்று முன்தினம் மாலையுடனும், மற்ற தறிகள் நேற்று மாலையுடனும் இயக்கத்தை நிறுத்தி, நெசவாளர்களுக்கு விடுமுறை விடுத்துள்ளனர். தற்போது இலவச வேட்டி, சேலை உற்பத்தி நடப்பதால், சில தறிகள் பணியை கருத்தில் கொண்டு வரும், 12, 13ல் இயக்கத்தை துவங்குவர். பெரும்பாலான தறிகள் மற்றும் தறிகளின் முழு இயக்கம், 16ல் துவங்கும்,’’ என்றார்.