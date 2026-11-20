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ஆம்பூர்: திருப்பத்துார் மாவட்டம், ஆம்பூர் அருகே தனியார் பள்ளி பஸ், தனியார் தொழிற்சாலை பஸ் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில், 10 பேர் காயமடைந்தனர்.
ஆம்பூர் அடுத்த, செங்கிலிகுப்பம் பகுதியில் ‘விஸ்டம் பார்க்’ என்ற தனியார் பள்ளி இயங்குகிறது. இன்று (நவ.,20) காலை, 20க்கும் மேற்பட்ட மாணவ – மாணவியரை பஸ்சில் ஏற்றி கொண்டு சென்னை – பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையை கடக்க முயன்றபோது, வாணியம்பாடியிலிருந்து ஆம்பூர் நோக்கி, காலணி தொழிற்சாலைக்கு பெண் தொழிலாளர்களை ஏற்றி சென்ற பஸ், பள்ளி பஸ்சின் பின்புறம் மோதி விபத்துக்குள்ளானது.
இதில், பள்ளி பஸ் மற்றும் தொழிற்சாலை பஸ்சில் பயணித்தவர்கள் உட்பட, 10 பேர் காயமடைந்தனர். அப்பகுதி மக்கள் மீட்டு, ஆம்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். ஆம்பூர் தாலுகா போலீசார் வழக்கு பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.
ADDED : நவ 20, 2026 11:05 PM
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ஆம்பூர்: திருப்பத்துார் மாவட்டம், ஆம்பூர் அருகே தனியார் பள்ளி பஸ், தனியார் தொழிற்சாலை பஸ் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில், 10 பேர் காயமடைந்தனர்.
ஆம்பூர் அடுத்த, செங்கிலிகுப்பம் பகுதியில் ‘விஸ்டம் பார்க்’ என்ற தனியார் பள்ளி இயங்குகிறது. இன்று (நவ.,20) காலை, 20க்கும் மேற்பட்ட மாணவ – மாணவியரை பஸ்சில் ஏற்றி கொண்டு சென்னை – பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையை கடக்க முயன்றபோது, வாணியம்பாடியிலிருந்து ஆம்பூர் நோக்கி, காலணி தொழிற்சாலைக்கு பெண் தொழிலாளர்களை ஏற்றி சென்ற பஸ், பள்ளி பஸ்சின் பின்புறம் மோதி விபத்துக்குள்ளானது.
இதில், பள்ளி பஸ் மற்றும் தொழிற்சாலை பஸ்சில் பயணித்தவர்கள் உட்பட, 10 பேர் காயமடைந்தனர். அப்பகுதி மக்கள் மீட்டு, ஆம்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். ஆம்பூர் தாலுகா போலீசார் வழக்கு பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.