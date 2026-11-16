UPDATED : நவ 16, 2026 07:09 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:05 PM
மூங்கில்துறைப்பட்டு: வீட்டின் கதவை உடைத்து, 10 சவரன் நகைகளை திருடிய மர்ம நபர்களை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், மூங்கில்துறைப்பட்டு, வடபொன்பரப்பியை சேர்ந்தவர் ரவிச்சந்திரன், 64. இவர், கள்ளக்குறிச்சி மெயின் ரோட்டில் மளிகை கடை வைத்துள்ளார். கடையின் முன்புறம் அவரது வீடு உள்ளது.
இவர், கடந்த 14ல் வீட்டை பூட்டிவிட்டு, தன் அண்ணன் மகன் திருமணத்திற்காக, குடும்பத்துடன் சத்தியமங்கலம் சென்றுள்ளார். 15ம் தேதி இரவு, 10:00 மணிக்கு, வீட்டிற்கு வந்து பார்த்தபோது, கதவு உடைந்த நிலையில் இருந்தது கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, பீரோ திறக்கப்பட்டு, அதில் இருந்த, 10 சவரன் நகைகள், 8 லட்சம் ரூபாய், 5 கிலோ வெள்ளி பொருட்கள் திருடு போயிருந்தன. வடபொன்பரப்பி போலீசார், வழக்கு பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.