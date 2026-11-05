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-நமது நிருபர்-
தீபாவளியை முன்னிட்டு, தமிழக அரசால் கூட்டுறவுத்துறை சார்பில் பல்லாரி, தக்காளி, கத்தரிக்காய், உருளை கிழங்கு, கேரட், பீன்ஸ், பச்சை மிளகாய், எலுமிச்சை, தேங்காய், இஞ்சி உள்ளிட்ட 10 காய்கறிகள் அடங்கிய தொகுப்பு ரூ.100க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
'வெற்றி சிறப்பு காய்கறித் தொகுப்பு' என்ற பெயரில், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 218 கூட்டுறவு விற்பனை நிலையங்கள் மற்றும் சென்னையில் இயக்கப்பட உள்ள 4 நடமாடும் காய்கறி அங்காடிகள் மூலம் இன்று (நவம்பர் 05) முதல் நவம்பர் 7ம் தேதி வரை விற்பனை நடைபெறும்.
சென்னையில் இன்று (நவம்பர் 05) கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் காந்திராஜ் துவங்கி வைத்தார். மக்கள் ஆர்வத்துடன் ரூ.100க்கு 10 வகையான காய்கறிகளை வாங்கி சென்றனர்.
ரூ.100க்கு 10 வகை காய்கறிகள்; தீபாவளியை முன்னிட்டு வெற்றி சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பு விற்பனை துவக்கம்
ரூ.100க்கு 10 வகை காய்கறிகள்; தீபாவளியை முன்னிட்டு வெற்றி சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பு விற்பனை துவக்கம்
ADDED : நவ 05, 2026 10:08 AM
ADDED : நவ 05, 2026 10:08 AM
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-நமது நிருபர்-
தீபாவளியை முன்னிட்டு, தமிழக அரசால் கூட்டுறவுத்துறை சார்பில் பல்லாரி, தக்காளி, கத்தரிக்காய், உருளை கிழங்கு, கேரட், பீன்ஸ், பச்சை மிளகாய், எலுமிச்சை, தேங்காய், இஞ்சி உள்ளிட்ட 10 காய்கறிகள் அடங்கிய தொகுப்பு ரூ.100க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
'வெற்றி சிறப்பு காய்கறித் தொகுப்பு' என்ற பெயரில், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 218 கூட்டுறவு விற்பனை நிலையங்கள் மற்றும் சென்னையில் இயக்கப்பட உள்ள 4 நடமாடும் காய்கறி அங்காடிகள் மூலம் இன்று (நவம்பர் 05) முதல் நவம்பர் 7ம் தேதி வரை விற்பனை நடைபெறும்.
சென்னையில் இன்று (நவம்பர் 05) கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் காந்திராஜ் துவங்கி வைத்தார். மக்கள் ஆர்வத்துடன் ரூ.100க்கு 10 வகையான காய்கறிகளை வாங்கி சென்றனர்.