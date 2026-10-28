ரூ.100 கோடி மோசடி; மாஜி அமைச்சர் மகேஷை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போலீசார் மனு
ரூ.100 கோடி மோசடி; மாஜி அமைச்சர் மகேஷை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போலீசார் மனு
UPDATED : அக் 28, 2026 07:08 PM
ADDED : அக் 28, 2026 06:35 PM
UPDATED : அக் 28, 2026 07:08 PM ADDED : அக் 28, 2026 06:35 PM
திமுக ஆட்சியின் போது நிரந்தர அங்கீகாரம் அளிக்க ரூ. 100 கோடிக்கு மேல் பணம் வசூலிக்கப்பட்டதாக தனியார் பள்ளிகள் சங்கம் புகார் அளித்திருந்தது. அதன் பேரில், அப்போது பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்த மகேஷை. மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்து இருக்கின்றனர்.
அவர் தற்போது புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். தனக்கு ஜாமின் வழங்க வேண்டும் என்று கோரி, சென்னை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதி மன்றத்தில் மகேஷ் மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார். அவரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க வேண்டும் என்று சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார், ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருக்கின்றனர்.
அந்த மனுவில், யார், யாரிடம் பணம் எவ்வளவு பெறப்பட்டது, இடைத்தரகர்கள் எத்தனை பேர், பணப்பரிமாற்றங்கள் எப்படி நடந்தது என்பது பற்றி விசாரணை நடத்த வேண்டி இருக்கிறது. எனவே மகேஷை 5 நாள் போலீஸ் விசாரணைக்கு அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கேட்கப்பட்டுள்ளது.
நாளை (அக்.29) மகேஷ் தாக்கல் செய்துள்ள ஜாமின் மனு மீது விசாரணை நடக்கிறது. அப்போது தங்களின் மனு குறித்து போலீஸ் தரப்பு நீதிமன்றத்தில் முறையிடும் என்று தெரிகிறது.