இலங்கைக்கு கடத்த முயன்ற 100 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்

UPDATED : அக் 15, 2026 03:58 AM
ADDED : அக் 15, 2026 01:48 AM
தஞ்சாவூர்: இலங்கைக்கு கடத்தப்பட இருந்த, 100 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீசார், விஜிதரன், 35, அகஸ்டின், 21, உட்பட, நால்வரை கைது செய்தனர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்ட, கடற்பகுதி வழியாகப் படகு மூலம் இலங்கைக்கு கஞ்சா கடத்த, திட்டமிட்டு இருப்பதாக, தனிப்படை போலீசாருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, தஞ்சாவூர் மருத்துவக்கல்லூரி சாலை, மூலிகைப் பண்ணை பகுதியில் நேற்று தனிப்படை, போலீசார் வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, அங்கு வந்த காரைச் சோதனை செய்தபோது, அதில் இருந்த நபர், முன்னுக்குப் பின் முரணாகப் பதிலளித்துள்ளார். தொடர்ந்து, அவரிடம் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், மீன் ஏற்றிச் செல்லும் லோடு வாகனத்தின் மூலம், கஞ்சாவை இலங்கைக்குக் கடத்திச் செல்வதற்காக, தனது நண்பர்கள் வருவதாகவும், அந்த வாகனத்துக்கு பாதுகாப்பாகத் தான் செல்வதாகவும் தெரிவித்தார்.
அவர் அளித்த தகவலின் பேரில், மீன் ஏற்றிச் செல்லும் லோடு வாகனம் மற்றும் மற்றொரு காரை போலீசார் சோதனையிட்டனர். அப்போது, லோடு வாகனத்தில் ரகசிய அறை ஒன்றில், மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த, 100 கிலோ கஞ்சாவைப் பறிமுதல் செய்தனர்.
மேலும், கஞ்சா கடத்தலில் ஈடுபட்டதாகப் புதுக்கோட்டை மாவட்டம், ஆலங்குடியைச் சேர்ந்த விஜிதரன், 35, விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த அகஸ்டின், 21, வேலுாரைச் சேர்ந்த விக்னேஷ், 25, புருஷோத்தமன், 25, ஆகிய நான்கு பேரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.
விசாரணையில், கஞ்சாவை ஆந்திர மாநிலத்திலிருந்து சென்னை கிளாம்பாக்கம் பகுதிக்கு கொண்டு வரப்பட்டு, தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை கடற்பகுதி வழியாக, படகு மூலம் இலங்கைக்குக் கடத்த, திட்டமிட்டிருந்தது தெரியவந்தது. தொடர்ந்து, கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட லோடு வாகனம், இரண்டு கார்கள் மற்றும் 18 லட்சம் ரொக்கம் ஆகியவற்றை போலீசார் பறிமுதல் செய்து, மருத்துவக்கல்லுாரி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.