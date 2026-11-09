100 டி.எம்.சி., காவிரி நீர் கர்நாடகா பாக்கி

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ADDED : நவ 09, 2026 11:24 PM
சென்னை: கர்நாடகா வழங்க வேண்டிய காவிரி நீர் நிலுவை, 100 டி.எம்.சி.,யை நெருங்கி வருவதால், தமிழகத்திற்கு சிக்கல் அதிகரித்துள்ளது.
தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களின் பாசன ஆதாரமாகவும், நாமக்கல், கரூர், ஈரோடு, தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களின் குடிநீர் ஆதாரமாகவும், சேலம் மேட்டூர் அணை உள்ளது. அதன் ஒட்டுமொத்த கொள்ளளவு 93.4 டி.எம்.சி., ஆகும்.
தற்போது அணையில், 24.7 டி.எம்.சி., நீர் மட்டுமே உள்ளது. நடப்பாண்டு கர்நாடகா முறைப்படி நீரை வழங்காமல் போக்கு காட்டி வருகிறது.
கடந்த ஜூன் மாதம் துவங்கி, நவம்பர் 5ம் தேதி வரை, 145.6 டி.எம்.சி., நீரை, தமிழகத்திற்கு வழங்கியிருக்க வேண்டும். ஆனால், 54 டி.எம்.சி., நீர் மட்டுமே வழங்கப்பட்டு உள்ளது.
கடந்த ஜூன் மாதம் முதல், நீர் திறப்பை கர்நாடகா குறைத்து வருகிறது. இதனால், கர்நாடகா வழங்க வேண்டிய நிலுவை நீரின் அளவு 91.5 டி.எம்.சி.,யாக அதிகரித்துள்ளது.
அடுத்த சில மாதங்களில் இது, 100 டி.எம்.சி.,யாக அதிகரிக்கும்.
அடுத்தாண்டு கோடை கால குடிநீர் தேவையையும், ஜூன் குறுவை பாசன தேவையையும் பூர்த்தி செய்ய, குறைந்தபட்சம் 60 டி.எம்.சி., நீர் தேவைப்படும். ஆனால், அணையின் நீர் இருப்பு குறைவாகவே உள்ளது.
தமிழகத்திற்கு முறைப்படி தண்ணீர் திறக்காத கர்நாடக அரசு, மேகதாது அணை கட்டுவதற்கான பணிகளில் கவனம் செலுத்தி வருகிறது.
காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவையும் பின்பற்றாமல் இருந்து வருகிறது.