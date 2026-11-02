போராட்டத்தில் ஈடுபட்டால் நடவடிக்கை :108 ஆம்புலன்ஸ் நிர்வாகம் எச்சரிக்கை
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டால் நடவடிக்கை :108 ஆம்புலன்ஸ் நிர்வாகம் எச்சரிக்கை
UPDATED : நவ 02, 2026 10:39 PM
ADDED : நவ 02, 2026 08:17 PM
சென்னை: 'பணியை புறக்கணித்து, போராட்டத்தில் ஈடுபடும் ஊழியர்கள் மீது, கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,' என, அரசின் 108 ஆம்புலன்ஸ் நிர்வாகம் எச்சரித்துள்ளது.
தமிழகத்தில், இ.எம்.ஆர்.ஐ., கிரீன் ஹெல்த் சர்வீஸ் நிறுவனம் வாயிலாக, அரசின் 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவை செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில், 7,000க்கும் மேற்பட்டோர் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், பணி நேரத்தை வரன்முறைப்படுத்த வேண்டும்; ஊதிய உயர்வு, கூடுதல் பணி நேரத்திற்கு ஊக்கத்தொகை உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு 108 அவசர ஊர்தி தொழிலாளர்கள் முன்னேற்ற சங்கத்தினர், நாளை இரவு முதல் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடப் போவதாக அறிவித்துள்ளனர்.
இதையடுத்து, 108 நிர்வாகம் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கை:
நிர்வாகத்திற்கு எதிராக நடக்கும் போராட்டத்தில், 108 சேவை ஊழியர்கள் பங்கேற்பதை தவிர்க்க வேண்டும். ஏதேனும் குறைகள் இருப்பின், அது குறித்த புகார்களை, உரிய வழிமுறைகள் வாயிலாக, நிர்வாகத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும்.
அவசரகால ஊர்தி சேவைக்கு, தடை ஏற்படுத்தும் வகையில், பணியை புறக்கணித்து, பொதுமக்களுக்கு இடையூறு விளைவித்தால், கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த சுற்றறிக்கைக்கு, 108 சேவை ஊழியர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.