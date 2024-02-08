தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/தமிழகத்தில் 12 ஆயுள் தண்டனை கைதிகள் விடுவிப்பு

தமிழகத்தில் 12 ஆயுள் தண்டனை கைதிகள் விடுவிப்பு

தமிழகத்தில் 12 ஆயுள் தண்டனை கைதிகள் விடுவிப்பு

UPDATED : பிப் 08, 2024 06:18 AM

ADDED : பிப் 08, 2024 02:54 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : பிப் 08, 2024 06:18 AM ADDED : பிப் 08, 2024 02:54 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: தமிழகத்தின் பல்வேறு சிறைகளில் 12 ஆயுள் தண்டனை கைதிகள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்

கோவை மத்திய சிறையில் ஆறு பேரும், கடலூர் மத்திய சிறையில் 4 பேரும், வேலூர் மற்றும் புழல் சிறையில் தலா ஒருவரும் என 12 பேர் கடந்த 26 வருடங்களுக்கு மேலாக ஆயுள் தண்டனை கைதிகளாக இருந்து வந்தனர். முன்னாள் முதல்வர் சி.என்.அண்ணாத்துரை பிறந்த நாளை முன்னிட்டு கைதிகளின் நன்னடத்தை போன்றவற்றை கருத்தில் கொண்டு முன்னாள் உயர்நீதி மன்ற நீதிபதி என். ஆதிநாதன் கைதிகளை விடுதலை செய்ய பரிந்துரை செய்தார்.

விடுதலை செய்யப்பட்டவர்களில் 10 பேர் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தைச் சேர்நதவர்கள். அவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டதற்காக மனித நேய மக்கள் கட்சி தலைவர் என்.எச்.ஜவாஹிருல்லா முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

அவர் மேலும் தெரிவித்ததாவது, தமிழக அரசு 49 ஆயுள் தண்டனை கைதிகளின் விடுதலைக்கு கடந்த 2021ம் ஆண்டு பரிந்துரை செய்தது. பரிந்துரைக்கப்பட்டவர்களில் 20 பேர் இஸ்லாமியர்கள். ஆனால், கவர்னர் ரவி ஒப்புதல் வழங்காமல் காலம் தாழ்த்தி வந்தார். கைதிகளின் விடுதலை குறித்து தமிழக அரசு சுப்ரீம் கோர்ட் செல்ல இருந்த நிலையில் 17 ஆயுள் தண்டனை கைதிகளின் விடுதலைக்கு கவர்னர் ரவி ஒப்புதல் அளித்தார். கவர்னர் ரவி மீதியுள்ள 32 ஆயுள் தண்டனை கைதிகள் விடுதலை செய்யப்படுவதற்கும் ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும்' இவ்வாறு ஜவாஹிருல்லா தெரிவித்தார். .

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us