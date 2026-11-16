12 வயது சிறுமி காருடன் கடத்தல் சென்னை அருகே நள்ளிரவில் அதிர்ச்சி: சீர்காழி அருகே மீட்பு; கல்லுாரி ஊழியருக்கு வலை
12 வயது சிறுமி காருடன் கடத்தல் சென்னை அருகே நள்ளிரவில் அதிர்ச்சி: சீர்காழி அருகே மீட்பு; கல்லுாரி ஊழியருக்கு வலை
ADDED : நவ 16, 2026 09:57 PM
செங்கல்பட்டு: கூடுவாஞ்சேரியில் இருந்து நேற்று (நவ.,15) நள்ளிரவு, 12 வயது சிறுமியை காருடன் கடத்திய, தனியார் மருத்துவ கல்லுாரி ஊழியர் ராஜ்மோகன், 47, என்பவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். கடத்தப்பட்ட சிறுமி, சீர்காழி பேருந்து நிலையத்தில், ஆட்டோ ஓட்டுநர்களால் மீட்கப் பட்டுள்ளார்.
மர்ம நபர்
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதியைச் சேர்ந்த மலையரசன். செங்கல்பட்டு மாவட்டம், வல்லாஞ்சேரியில் வசிக்கிறார். அதே பகுதியில் உணவகமும் நடத்தி வருகிறார்.
சொந்த ஊருக்கு சென்ற இவர், ‘மாருதி எக்ஸெல் – 6’ காரில், மனைவி பொற்செல்வி, 15 வயது மகன், 12 வயது மகளுடன், நேற்று இரவு, வல்லாஞ்சேரிக்கு திரும்பினார்.
வீட்டிற்கு செல்லும்முன், உணவகத்தில் மூவரும் சாப்பிட சென்றனர். காரில், 12 வயது மகள் மட்டும் உறங்கி கொண்டிருந்தார்.
தம்பதி திரும்பி வந்து பார்த்தபோது, காருடன் சிறுமி கடத்தப்பட்டிருப்பது தெரிந்தது.
தகவலறிந்து வந்த கூடுவாஞ்சேரி போலீசார், அப்பகுதி சி.சி.டி.வி., கேமரா பதிவுகளை கண்காணித்தனர். அதில், 47 வ யது மதிக்கத்தக்க ஒருவர், காரை ஓட்டி செல்வது தெரிய வந்தது.
இந்நிலையில், மயிலாடு துறை மாவட்டம், சீர்காழி பேருந்து நிலையத்தில் இன்று (நவ.,16) அதிகாலை, மர்ம நபர் ஒருவர், சிறுமியை துரத்தி வருவதை ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் பார்த்துள்ளனர். இதையடுத்து அவர்கள், சிறுமியை மீட்டனர். மர்ம நபரை பிடிக்க முயன்றபோது, காரில் அங்கிருந்து தப்பினார்.
மிரட்டல்
மீட்கப்பட்ட சிறுமி, கூடுவாஞ்சேரியில் கடத்தப்பட்டவர் என்பது தெரிந்தது. சிறுமியிடம் விசாரித்தபோது, ‘நான், காரில் துாங்கி கொண்டிருந்த நேரத்தில், காரை ஒருவர் திருடி வந்துவிட்டார். சத்தமிடாமல் வரும்படி, அந்நபர் என்னை மிரட்டினார். என் பெற்றோருக்கு என்னவானது என தெரியவில்லை’ என, கதறி அழுதார்.
இதையடுத்து, அங்கு வந்த சீர்காழி போலீசார், சிறுமியை மீட்டனர். இதுகுறித்து, கூடுவாஞ்சேரி போலீசாருக்கும் தகவல் அளித்தனர்.
போலீசார் கூறிய தாவது:
காரின் பின் இருக்கையில் மகள் உறங்கி கொண்டிருந்ததால், ‘ஏசி’ ஓட வேண்டும் என்பதற்காக தம்பதி, காரை இயக்கத்திலே வைத்துள்ளனர். அதை சாதகமாக்கி, மர்ம நபர் காரை கடத்தியுள்ளார்.
காரில் இருந்த சிறுமியை, மர்ம நபர் மிரட்டியுள்ளார். அவர் டீ குடிக்க சென்ற நேரத்தில் சாமர்த்தியமாக சிறுமி தப்பியுள்ளார்.
கடத்தலில் ஈடுபட்டவர் கடலுாரைச் சேர்ந்த ராஜ்மோகன் என்பதும், பொத்தேரியில் உள்ள தனியார் மருத்துவக் கல்லுாரி, ‘பார்க்கிங்’ ஊழியர் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
வாக்குவாதம்
நேற்று முன்தினம், மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவருக்கும், ராஜ்மோகனுக்கும் வாக்குவாதம் நடந்துள்ளது. இது தொடர்பாக மறைமலைநகர் போலீசில் விசாரித்தபோது, ராஜ்மோகன் மனநல பாதிப்பு உள்ளவர் என்பது தெரிந்துள்ளது. இந்நிலையில், சிறுமி உறங்கிய காரை கடத்தியுள்ளார். அவரை பிடிக்க தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.