ADDED : நவ 16, 2026 08:45 PM
சென்னை: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், கலப்பட மணல் விற்ற 15 கிடங்குகளுக்கு இன்று (நவ.,16) ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டன.
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில், அதிகமான கட்டுமான பணிகள் நடக்கின்றன. அதற்கு ஆற்று மணல் அதிகமாக தேவைப்படுகிறது. ஆனால், அண்டை மாவட்டங்களில், மணல் குவாரிகள் எதுவும் செயல்படாத நிலையில், பெரும்பாலான திட்டங்களுக்கு கருங்கற்களை உடைத்து தயாரிக்கப்படும் ‘எம் சாண்ட்’ பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இந்நிலையில், காட்டுப்பள்ளி துறைமுகத்தை ஒட்டிய பகுதிகளில், கடற்கரை மணலை எடுத்து வந்து செங்குன்றம் பகுதியில் கிடங்குகள் அமைத்து, சிலர் கலப்பட மணலாக விற்பதாக புகார் கூறப்படுகிறது.
ஆந்திராவில் இருந்து கொண்டு வரப்படும் ஆற்று மணலையும், காட்டுப்பள்ளி கடல் மணலையும் கலப்படம் செய்து, சிலர் விற்பனை செய்து வருகின்றனர். இதில் உப்பு தன்மை அதிகமாக இருப்பதால், இதை பயன்படுத்தினால் கட்டடம் இடிந்து விழும் அபாயம் உள்ளது.
இந்நிலையில் செங்குன்றம், வடகரை பகுதியில் மணல் விற்பனை கிடங்குகளை, கனிமவளத் துறை அமைச்சர் பிரபு இன்று ஆய்வு செய்தார். அப்போது, கலப்பட மணல் இருப்பு வைத்திருந்த கிடங்குகளுக்கு ‘சீல்’ வைக்க உத்தரவிட்டார்.
இதையடுத்து வடகரை பகுதியில் செயல்பட்ட, 15 கிடங்குகளுக்கு அதிகாரிகள் உடனடியாக ‘சீல்’ வைத்தனர். செங்குன்றம் பகுதியில், பாடியநல்லுார், கிராண்ட் லைன், புல்லி லைன், அழிஞ்சிவாக்கம் ஆகிய இடங்களில் உள்ள மணல் கிடங்குகளும் அதிகாரிகள் கண்காணிப்பில் வந்துள்ளன.